台南七夕練愛啦啦隊城市走讀　七娘媽、魁星與桃花女帶練愛升等

▲2023台南七夕嘉年華在活動期間，策劃4場次「七夕練愛啦啦隊」城市文化走讀活動，與台南市導覽協會合作帶領民眾循著巷弄路徑，參透傳統文化的祭祀含義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023台南七夕嘉年華在活動期間，策劃4場次「七夕練愛啦啦隊」城市文化走讀活動，與台南市導覽協會合作帶領民眾循著巷弄路徑，參透傳統文化的祭祀含義外，更試著重新找尋文化習俗與自己的關係，在專業解說導聆的過程中理解關於這座城市愛的記憶，吸收經驗、練愛升等！

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城市走讀路徑除規劃參觀3座廟宇「開隆宮、北極殿、開基三官廟」外，也將一齊介紹各神祇對應的祭祀用品與象徵意涵，了解祭拜意義與其背景故事。例如，祭拜魁星時往往會準備礦泉水，象徵著文思泉湧、提升自我；用以祈求女子巧手巧慧的乞巧會，亦能在當代轉念，延伸為期許得到勇氣以成為更好自己的精神。藉由散落在這座城市裡的豐富故事，希望讓民眾在貼近傳統文化的寓意時，更能深刻感受到台南的多樣與兼容。

文化局表示，除廟宇外，別具特色的神祇傳說「桃花女鬥周公」亦是台灣傳統婚嫁習俗的淵源，桃花女掌握自我命運、展現智慧的形象深植人心，習俗流轉，現代人會以祭祀各種婚嫁用品以祈婚姻美滿。為求呼應，此次走讀活動也將特別走入台南「婚禮百貨店」，來細細認識婚嫁相關傳統用品。

2023年台南七夕嘉年華「愛力啦啦隊」期望延伸台南愛的意象，透過文化走讀等五感體驗方式，了解七夕相關神祇彼此間，象徵著不同類型愛與情感的寓意故事。讓大家一同隨著「七夕練愛啦啦隊」的腳步走進台南的信仰裡，讓七夕不再僅是祝福你我相愛的節日，更能是去愛一座城市的起點與契機。