黃麻青體驗共學農業創生　台南研考推動青年深入社區

▲台南市政府研考會2日於學甲區光華活動中心，辦理南青出任務「黃麻輕體驗．農村好????迌」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為聚焦台南青年關注公共議題，台南市政府研考會2日於學甲區光華活動中心，辦理南青出任務「黃麻輕體驗．農村好????迌」，由「巧婦織布工藝工作室」主理人陳怡君帶領青年共學交流。

透過青年在地演講、手作在地纖維食器、手染黃麻手帕、織線製作等DIY體驗和交流，帶領民眾認識家鄉土地、黃麻復育、農業創生及在地青年團隊如何透過地方行動打造家鄉特色，營造青年回鄉的利基，現場獲得熱烈回響，甚至有來自新竹、台中關注苧麻、黃麻議題的青年參與。

市長黃偉哲表示，市府相當重視溪南溪北發展平衡，及青年創意注入城市發展中，推動農村再生成果六都第一，讓社區找到新的出路。同時鼓勵青年返鄉就業、創業及地方創生，辦理贏地創新育成基地、提高青創貸款到200萬元、並補貼前2年全額利息，全方位支持青年朋友在台南實現理想，「創業不怕沒人才，就怕沒展現的舞台」。

陳怡君是返鄉青年，創辦「巧婦織布工藝工作室」並重新復育學甲在地特產「黃麻」及其加工品，熱愛故鄉水、土的她以此為主題，帶領民眾重新認識學甲。早期台灣大量種植米與糖，進而有了黃麻袋的需求，也為學甲黃麻帶來了經濟價值。陳怡君透過田調發掘在地故事，嘗試把纖維用的黃麻重新種回學甲的土地上，藉活動帶領參與者認識在地特色，提升地方認同，並以培訓二度就業媽媽為主要理念，發展出以黃麻、玉米葉、絲瓜絡為編織材料的編織手工藝商品進行販售，希望成為青年返鄉創生據點。

市府研考會主委陳淑姿指出，南青出任務共學交流以「青年」做為地方串聯的原動力，由返鄉的青年團隊分享在地創業的行動歷程，進而激發更多青年共同發掘留鄉發展的可能，並持續透過多元模式提升青年實踐力。本次活動在地團隊陳怡君在研考會的輔導下，2021年獲得教育部青發署Let’sTalk青年好政計畫，2023年再度入選青發署青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫，以行動加值城鄉，協助社區活化發展。

南青出任務共學交流第2場「青一代，轉動未來願景工作坊」將於9月16日前往後壁辦理，由台灣璞育文教發展協會、5% Design Action團隊引領青年認識地方創生議題，邀請民眾一同共同參與，報名連結：https://www.surveycake.com/s/MOkoV。