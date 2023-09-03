連2年「9月3日」有颱風！結婚碰軒嵐諾、紀念日再遇海葵　他傻了

▲「海葵」威力不容小覷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中度颱風「海葵」威力不容小覷，稍早已於台東東河登陸，是近4年首個侵台颱風。對此，就有網友發文直呼，「一定是老婆帶賽！」今年和去年的9月3日都遇到颱風，「誰能比我更衰？」貼文曝光後，引發網友熱議。

男網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，他和老婆去年9月3日準備結婚，怎料卻遇到「軒嵐諾」；而今年9月3日，夫妻倆準備慶祝結婚一年，卻又遇到中颱「海葵」。因此，原PO便不禁直呼，「你他X的！誰能比我更衰？」他還大開老婆玩笑，直呼「一定是老婆帶賽！」

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得是颱風來祝賀你，只不過帶來的禮物你不喜歡而已」、「很棒，老婆可以呼風喚雨」、「你要珍惜陪你走過大風大雨的女人」、「遇水則發啊」、「對不起，我笑了，但我還想看看明年你的發文」、「你好意思說你老婆，明明就是你帶賽」。

軒嵐諾是去（2022）年的第11號颱風，於9月3日深夜11時許正式觸陸，當晚至隔天凌晨是風雨非常密集的時刻。時間拉回現在，「海葵」中心在今（3）日下午3時40分正式於台東東河登陸，打破1400多天無颱風登陸的紀錄，是4年來首個侵台颱風。