護國神山發威！氣象局最新風雨預報出爐　剩6縣市颱風假有望

▲明天部分縣市風力和雨量仍可達停班停課標準。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈今(3日)下午15時40分登陸台東東河，將穿越台灣，明天(4日)清晨中心出海，氣象局今下午4時最新風雨預測出爐，包括台南、高雄、屏東等及離島6縣市最大陣風將可達停班停課標準，但是否停班停課，將由地方政府依最新風雨預報決定。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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台南市、高雄市明天清晨6時到中午12時前最大陣風10-11級；屏東縣、恆春半島明天清晨6時到中午12時前最大陣風9-10級；連江縣最大陣風9-10級轉8-9級；金門最大陣風9-10級；澎湖縣明晨6點到中午12點前最大陣風達10-11級。

根據氣象局稍早風雨預報顯示，明天清晨6時之前將有10縣市最大陣風可達停班停課標準，不過隨颱風通過台灣，結構遭中央山脈破壞，強度略為減弱，風力逐漸轉弱，明天清晨6時到中午12時僅剩6縣市風力達停班停課標準。不過是否停班停課需由地方政府決定。

▼氣象局最新風力預測。（圖／氣象局）