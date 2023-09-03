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社會 社會焦點 保障人權

高鐵隨機撩婦「喜歡靠著妳」！白目男大生爽賺流量　代價得坐牢

▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

▲男大生為了賺流量，在高鐵上隨機搭訕婦人PO到網路上遭判刑。（示意圖／資料照）

記者黃資真／台北報導

世新一名黃姓男大生經常拍攝隨機搭訕路人的短影音，在抖音上擁有22萬的粉絲，然而某日他在高鐵上隨機撩婦人問「喜歡靠窗還是靠走道？」，並回答「我喜歡靠著妳」，再放上網路，結果慘遭婦人提告。台北地院依違反個資法處5月，併科罰金1萬元。

黃姓男大生時常隨機拍攝路邊的叔叔阿姨，手比愛心詢問看不看得懂意思；或對阿姨自稱不想取振興五倍券，然後突然開口說：「我想娶妳。」甚至自拍搭計程車忘記帶錢，問司機大哥「可以用肉償嗎？」然後將第一視角的影片上傳個人IG、抖音，因而累積不少粉絲，甚至曾被媒體報導。

然而黃男自以為有趣的搭訕影片，並非任何人皆能接受，去年3月6日上午10時許，他在高鐵上向一名柯姓婦人搭訕稱「喜歡靠窗還是靠走道？」，婦人還反應不過來，黃男便回「我喜歡靠著妳」，令婦人傻眼不已，同日晚間黃男將畫面配上男子性交射精的聲音，放上IG、抖音分享，更自豪提供給媒體大肆宣傳。

不過，婦人得知自己臉被曝光，接續被同事親友關心詢問，氣炸報警提告，同時向學校申訴，學校曾為此召開性評會，結論是性騷擾成立，也要求黃男將這段高鐵影片下架。

而黃男於警詢、偵查中堅持不認罪，也不覺得自己有錯，認為拍這些影片很有趣也可以衝高點閱率，因此檢方認定其態度惡劣，以違反個資法起訴，請求法官予以重懲。

法官認為，辯護人雖主張黃男犯後態度良好，且為無前科之青年，應酌減其刑，惟其身為影音創作者，且就讀傳媒相關科系，對於自媒體經營及影音創作之倫理、分際，理應清楚且自我約束，能在尊重他人資訊自決權、隱私權及名譽之前提下，兼顧幽默趣味之年輕創作者亦有不少，並無足以引起一般人同情之特殊事由。

審酌黃男審理時認罪，然就賠償金額與婦人未能達成共識，無法獲取其原諒，因此依違反個人資料保護法處有期徒刑5月，併科罰金1萬元，罰金得易服勞役。可上訴。

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