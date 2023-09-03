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擔心吃到輻射海鮮…家用檢測儀賣翻　陸女蒸大閘蟹一測嚇歪

擔心吃到輻射海鮮…家用檢測儀賣翻　陸女蒸大閘蟹測試結果超諷刺

▲日本核處理水排海事件引發輿論關注，在各大電商平台，核輻射檢測儀成為暢銷爆款。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

日本核處理水排海事件引發輿論關注，在各大電商平台，核輻射檢測儀成為暢銷爆款。不過，大陸上海市一名徐姓女子反映，8月29日晚間她在家中蒸了一鍋大閘蟹，拿出一個月前在電商平台上購買的核輻射檢測儀，結果警報聲不斷，頻繁警示劑量超標，令她和家人感到十分恐慌。

《上觀新聞》報導，徐女反映，她日前在家中蒸了一鍋大閘蟹，拿出一個月前在電商平台上購買的核輻射檢測儀，結果警報聲不斷，頻繁警示劑量超標。更諷刺的是，徐女隔天又拿檢測儀對準女兒肚皮，警報聲再次響起，讓她忍不住懷疑這款號稱精準的核輻射檢測儀也許名不符實，於是與線上客服進行交涉。

客服表示，可能是個別產品的質量問題，可以補發貨或者退款，但拒絕電話溝通。實測該款檢測儀，在桌面上靜置約2分鐘，顯示數據飆升至每小時3.33微西弗，達報警值3倍以上。徐女撥打客服熱線，客服人員讓她將視頻發過去，並安排專人核實，因為該產品沒辦法直接走退換流程，等把問題核實清楚，再來協調方案。

對此，專家指出，放射性元素測量的前置條件較為複雜，通常只用一個儀器無法完成，且檢測方式也有嚴格的要求，因此普通百姓購買放射性檢測儀必要性不大，且針對海洋產品去測試核輻射，以前從未發生過，實在難以證實廠家的產品是否有作用，再說民眾只是為了求安心，不需要把自己搞得更不安心。

擔心吃到輻射海鮮…家用檢測儀賣翻　陸女蒸大閘蟹測試結果超諷刺

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