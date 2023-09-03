2023東海岸大地藝術節　9月場次音樂會雙颱夾擊隙縫中落幕

▲音樂會雖受海葵颱風影響，2天總計吸引近6000名觀眾前來參加。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下稱東管處)主辦的「2023東海岸大地藝術節」，9月1～2日最終場次「月光·海音樂會」在雙颱的威脅下仍順利完成。2日售票場次音樂會雖受海葵颱風影響，有部分民眾擔憂交通問題忍痛退票，但仍有更多熱愛月光海音樂會的朋友到場支持，現場購票人數相當多，並創下售票場人數最多一場，2天總計吸引近6000名觀眾前來參加。

1日的音樂會「月舞浪歌」為企業贊助場，由貓角落爵士樂團開場，接續由TAI身體劇場、小芳家族、MUSA明馬丁Trio及Amis et Jazz陸續演出，Amis 旮亙更與Jazz為了此次音樂會創作「古船歌Torik sanayasay」擦出新的火花。連續2年贊助東海岸大地藝術節的優群科技公司，王朝樑董事長率上百名員工一同參與，其他贊助單位，包括楊永成會計師，以及信邦電子、太康精密公司，亦派代表及員工到場支持。王朝樑董事長提到身為台東子弟，非常樂見東海岸大地藝術節及月光海音樂會辦理得如此成功，並希望在場參與的觀眾可以多多協助宣傳讓活動知名度更加提升，並且承諾將會持續支持這麼優質的活動。

2日售票場次「月無邊 浪無盡」，一開場就由搖滾經典樂團四分衛以一曲「起來」把現場氣氛炒到最高點；接著華人世界重要的女性音樂人陳珊妮、落差草原WWWW，分以慵懶柔美的歌聲及結合聲光效果的電子搖滾，為觀眾帶來截然不同的音樂感受與舞台震撼；當代華語樂壇另類搖滾與民謠的標誌性人物安溥anpu以溫柔的聲音帶來多首歌曲，而壓軸金曲歌王陳建年則是演唱多首經典歌曲，在「故鄉普悠瑪」一曲中，像是受到旮都瑪漾的祝福般，月亮就出來了!最終在東海岸國歌「海洋」及安可曲「太巴塱之歌」的全場大合唱中，為2023月光·海音樂會的最終場次，畫下完美句點。

而為鼓勵「月光·海音樂-創藝市集」攤友們，力行環保、支持環境永續所舉辦的「你加就是我佳」優良攤商評選活動，9月場次經專業評審及現場民眾的投票結果，由親山農園、小儀小米甜甜圈、老丈人家傳滷味、社團法人吳若石神父全發展協會、沐藍池上、Lubar慢慢編織獲選。