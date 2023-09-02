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2023台東原住民音樂人特展「原音聚會所」今開幕

▲台東縣政府即日起至11月30日在原住民文化創意產業聚落展出「原音聚會所」特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府即日起至11月30日在原住民文化創意產業聚落展出「原音聚會所」特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣原鄉歷年來優美的好聲音，台東縣政府即日起至11月30日在原住民文化創意產業聚落（TTICC）展出「原音聚會所」特展，縣長饒慶鈴於2日開幕記者會中提到，台東是全台獲得最多金曲獎獎座的城市，此次展覽以台東原住民音樂人為核心，呈現早期原住民黑膠作品之外，也透過座談、工作坊及演出等方式，傳遞台東原住民音樂人的豐沛創作成果與能量。

饒慶鈴表示，台東擁有得天獨厚的自然景致，更是南島文化與音樂發展的重要根基，縣府舉辦「風起原舞．樂動台東」、「綻放在台灣東岸的鐵花」金曲培訓班等計畫，以及提供TTStudio錄音人才培育、藝術駐村計畫等，持續培育原民樂舞及藝術人才。除了保存部落的好聲音，我們也努力進行創新發展，此次特展呈現縣府典藏229首早期原住民黑膠作品，以及自1992年至今總計累積的46座金曲獎作品，並以影像紀錄探訪13個孕育金曲音樂人的部落，傳承與推廣原鄉音樂之美，值得大家前來欣賞細細品味。

▲台東縣政府即日起至11月30日在原住民文化創意產業聚落展出「原音聚會所」特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此次邀請阿美族創作鬼才舒米恩Suming擔任特展代言人，在今日記者會現場並帶來活動主題曲之一《春宵舞曲》，演出開始由原唱者盧靜子呈現這首經典歌曲的演繹，接著舒米恩演唱特別為「原音聚會所」重新編曲的版本，用以展現音樂的可塑性，和創作者們對於音樂的獨特詮釋。

▲台東縣政府即日起至11月30日在原住民文化創意產業聚落展出「原音聚會所」特展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

原民處指出，「原音聚會所」即日起至11月30日於TTICC「Mafana' 南島視聽」和「LIMA 展區」展出，呈現「金曲聚落」和「互動黑膠館」兩大展區，展示台東原住民音樂人的金曲獎佳績，其中包括李泰祥、袁惟仁、沈文程、張惠妹、ABAO阿爆（阿仍仍）以及今年以《cinevuan 7鄰86號》榮獲第34屆金曲獎最佳原住民語專輯獎的Matzka，更有奪下華語最佳女歌手寶座的A-Lin等知名音樂人，完整展現台東原住民音樂的創作能量。

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