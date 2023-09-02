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台東警婦幼警察隊下半年校園巡迴宣導列車開跑

▲台東縣警察局婦幼警察隊112年下半年度婦幼人身安全校園巡迴宣導開始。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣警察局婦幼警察隊112年下半年度婦幼人身安全校園巡迴宣導開始。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局婦幼警察隊112年下半年度婦幼人身安全校園巡迴宣導開跑!藉由校園巡迴宣導方式，將婦幼保護相關法令及反詐騙觀念融入校園，增進學童和教師們對法令認知，培養自我保護能力並提高警覺做好事前防範，在面臨到危險情境或疑似遭受詐騙時能以正確的方式來因應。

▲台東縣警察局婦幼警察隊112年下半年度婦幼人身安全校園巡迴宣導開始。（圖／記者楊漢聲翻攝）

長期以來，東警婦幼人身安全校園巡迴宣導受到師生熱烈歡迎，112年下半年亦將持續舉辦，預計前往霧鹿國小、馬蘭國小、大武國小、北源國小及綠島國中等19所學校實施巡迴宣導，除針對家庭暴力、性侵害及性騷擾防治、兒童保護及跟蹤騷擾防制等議題進行宣導外，並加強「兒少網路性私密影像」及識詐犯罪與被害進行探討，透過時事新聞案例、播放微電影與學童進行討論，以問答討論方式進行交流，並規劃有獎徵答及小遊戲活動，藉由寓教於樂的方式引起學生的興趣，進而從中增進自我保護能力免於遭受侵害。

台東縣警察局表示，希望透過走動式校園巡迴宣導，將婦幼被害防治觀念及識詐 安全預防觀念帶入校園，藉由多元化宣導方式貼近學生加強互動交流，讓師生共同關懷相關的婦幼及識詐議題。也呼籲有遭受家暴、性侵害、性騷擾等困擾時，請撥打110報案專線或113保護專線進行求助；另外現行多樣新型詐騙手法讓民眾難以防備，特別提醒民眾只要有任何疑慮請撥打全年無休的165反詐騙諮詢專線即時查證，認識常見詐騙手法，守護您的財產安全也具備婦幼保護的正確觀念。

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