阿管處三大觀光圈群山咖啡宴　嘉義市6大名店入選

▲「阿里山管理處三大觀光圈舉辦創新佳餚-群山咖啡宴 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景管理處(以下簡稱阿里山管理處)2日於檜意森活村辦理「三大觀光圈-群山咖啡宴發布會」，將咖啡美味融入佳餚，推出美食美感、色香味俱全的群山咖啡宴，其中力邀中華美食交流協會合作駱進漢理事長率團隊組成美食輔導六人團隊，歷經三個多月招募與培力，決選出12家餐飲業者，並有6家來自嘉義市業者脫穎而出。嘉義市長黃敏惠也特地出席今日活動，邀請所有遊客來嘉一飽口福，品味結合咖啡與美食，創新迷人的好滋味。





黃敏惠表示，感謝阿里山管理處的用心打造平台媒合三大觀光圈產業，今年入選12家餐飲業者中，嘉義市有6家業者脫穎而出，分別為新悦花園酒店、金牌川菜小館、新北平婚宴餐廳、半畝田、小原婚宴餐廳、草行居蔬食餐廳。

▲嘉義新北平餐廳也以咖啡入菜選 「阿里山管理處三大觀光圈舉辦創新佳餚-群山咖啡宴 。（圖／嘉義市政府提供）

感謝這些店家願意不斷創新，勇於嘗試，開發出大受歡迎的美食，像今天咖啡入菜就是一大創新壯舉，入選的每家業者提供6道菜，其中至少有3道菜需要咖啡入菜，根據2022年財政部統計處的資料顯示，嘉義市境內的咖啡店密度高居全台第二，青年創業，達人手作咖啡店就在嘉義市，讓嘉義市成為精品咖啡的代名詞，也成功帶起地方觀光產業發展的重要元素。嘉義市2022年旅宿業住宿超過184萬人次，以較前一年成長37%的紀錄創下歷史新高，期待今天的創意咖啡料理能夠吸引更多的觀光客來嘉的亮點，也藉活動啟發嘉義市眾多的咖啡店家激盪更多創意火花，讓屬於這個城市的風味更加多元，以跨界合作帶出嘉義市另一個新型態產業發展契機。





▲嘉義新悦花園酒店入選 「阿里山管理處三大觀光圈舉辦創新佳餚-群山咖啡宴優秀餐廳 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長更進一步表示，嘉義市是雲嘉南觀光休閒消費中心，也是台灣西部走廊新都心，處於台灣國際觀光景點阿里山的入口門戶，嘉義市政府於8月24日參加中臺灣區域治理平台暨義民祭典啟動儀式，今(2)日來參加三大觀光圈成果發表會，就是希望藉由跨區域平台，整合嘉義市與周邊縣市的觀光資源，大家一起努力，共同攜手拚經濟，跨區合作發揮一加一大於二的觀光產業發展，雲嘉嘉一起共享活絡觀光經濟圈甜美果實。

阿里山管理處洪維新處長指出，現今旅遊趨勢的變化，深度旅遊已經逐漸成為市場上的主流，而有豐富人文歷史底蘊、兼為阿里山入口門戶的嘉義市自然成為許多遊客的首選，就連他也經常與家人一同來嘉品嚐美食。阿管處從中扮演整合三大觀光圈的觀光產業資源，透過媒合業者聯合開發推出特色伴手禮及跨區創新遊程，以協助業者建立自己的品牌價值。

嘉義市商圈文化促進協會理事長、同時也是本次入選店家半畝田的主理人劉慶宗表示，嘉義有許多的風味特產，而咖啡便是代表之一，因此集結各店家以咖啡為基底入菜，以桌菜的創新模式行銷阿里山與嘉義美食，不僅呈現在地文化，也傳達了在地精神。半畝田本次以店內招牌「清燉牛肉麵」結合咖啡元素，在燉煮高湯過程加入咖啡豆，上桌前滴上咖啡油，讓人品味麵食時也聞得到咖啡香，味道驚豔。

本次評選阿管處力邀中華美食交流協會合作駱進漢理事長率團隊包含金山兄弟食堂行政主廚郭宏徹、新天地餐廳廚藝藝術總監吳文智、宏銘的廚房總監黃宏銘、水鳥和洋創作料理營運總監陳冠宇、大葉大學餐旅管理學系專技教授彭建治，組成美食輔導六人團隊共同培力與招募餐飲團隊，期待藉由此次咖啡結合美食的成果發表，將235區域、大阿里山及大草嶺推介給國人及國際旅客更多優質的旅遊新選擇。

▲ 「阿里山管理處三大觀光圈舉辦創新佳餚-群山咖啡宴 由中華美食交流協會指導店家。（圖／嘉義市政府提供）