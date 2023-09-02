在野整合有望？　朱立倫：每天都有新進度

▲▼朱立倫出席中華民國各界人民團體代表慶祝九三軍人節大會。（圖／記者崔至雲攝，下同）



記者崔至雲／新北報導

2024總統大選，在野是否能整合成功，引發外界關注。國民黨主席朱立倫2日表示，侯、郭、柯不管是2人見面，或是3人見面，只要有見面都是好事，「現在每天都有新的進度、結果」，大家都多表達善意，也要小我小一點、大我大一點，若只有自我，永遠走不出大局。

朱立倫上午出席「中華民國各界人民團體代表慶祝九三軍人節大會」活動，對於國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘三人如何整合？他表示，有見面就是好事，希望大家多見面、多溝通，大家有共識團結一致，這是民眾、尤其是在野朋友的共識，大家一起努力。

至於郭台銘希望能三方溝通？朱立倫說，兩兩溝通、三方溝通都好，大家共同往這樣的目標前進，彼此互相尊重，小我小一點、大我大一點，若只有自我永遠走不出大局。

針對外界希望前立法院長王金平出來幫忙，朱立倫提到，王金平已經已經幫很多忙了，他還在持續幫忙，王金平在很多地方都有很多影響力，謝謝王金平，大家一起加油。

至於台中市長盧秀燕說在野整合9月就會有新進度，朱立倫則回應，每天都有新進度、新結果，大家都多表達善意，希望在野陣營都團結支持每個區域參選人，越單純越好，不要做親痛仇快的事情。



