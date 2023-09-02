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「共下來鬧熱親子哈客趣」台東市客家系列活動熱鬧登場

▲台東市公所2日上午在台東客家學堂舉辦「共下來鬧熱親子哈客趣」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東市公所2日上午在台東客家學堂舉辦「共下來鬧熱親子哈客趣」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市公所2日上午在台東客家學堂舉辦「共下來鬧熱親子哈客趣」活動，吸引了數百名鄉親共襄盛舉。

市長陳銘風表示，這次為傳承、推廣客家語言及藝文，提升客語社群活力，台東市公所特別邀請在地客家表演團體，包括台東縣客家合唱團、東風箏樂團、印象銅管五重奏、台東縣六堆同鄉會舞蹈表演、新舞夢團、瑞源客家韻藝團及客家女聲看海的少女等團隊表演，周邊還有紙傘彩繪、搗客家麻糬(打粢粑)及客語闖關等單元活動，豐富的感官體驗，讓民眾一起來歡喜鬥鬧熱。

陳市長指出，為鼓勵客家藝文團隊的組成與發展，展現台東客家文化能量，增加客家傳統及當代藝文欣賞人口，透過這次活動讓這股客家風吹進台東市，未來市公所將持續努力，舉辦更豐富多元的客家文化與親子體驗活動，同時也要利用這個機會，鼓勵市民共下來學客語、考認證，讓客語在台東發聲，客家文化繼續傳揚。

系列活動中的每一個角落設計都有意義，像紙傘彩繪部分，紙傘在客家婚嫁習俗中象徵圓滿、多子多孫的意思，透過紙傘彩繪體驗，增加參與者對傳統客家藝術文化的認識，並在彩繪過程發揮想像力與創造力，為傳統藝術加入創新元素。

▲台東市公所2日上午在台東客家學堂舉辦「共下來鬧熱親子哈客趣」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

搗客家麻糬(打粢粑)也很有意思；粢粑是客家人最常食用的粄，不論婚、喪、喜、慶，廟會拜拜都會用粢粑來招待賓客，藉由體驗打粢粑，讓大家了解客家米食文化，並學習客家人團結及好客的精神。

▲台東市公所2日上午在台東客家學堂舉辦「共下來鬧熱親子哈客趣」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

客語闖關分為三個關卡，除了紙傘彩繪及搗客家麻糬外，還有抽字卡、唱客家歌謠及客家順口溜，藉此達到客語向下扎根的目的，提升孩子學習客語興趣，增進親子互動共學機會。

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