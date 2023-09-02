身分證字號暗藏玄機！　「天字號碼」A123456789別亂打

▲網友分享身份證字號字母數字背後暗藏的意義。（圖／翻攝台東縣政府民政處）

圖文／鏡週刊

身分證字號是每個人的獨特編碼，可以對應出生地、性別等資訊。但除此之外，你還知道身分證字號有什麼祕密嗎？一名網友在網上透露了身分證字號背後暗藏的祕密，引起網友熱議。

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▲身分證字號字母代表的是戶籍登記地的特定代碼，各縣市都有相應的字母。（圖／翻攝台北市政府全球資訊網）

原PO在「Dcard」上發文說明，身分證字號的第一個字母是戶籍登記地的代碼，例如A代表台北市，而每個字母都對應一個數值。接著他分享了一個驗證身分證真偽的方法，如果把自己的代碼和身分證字號依序乘以「19876543211」這串數字，然後把乘積相加後，如果是10的倍數就表示是真的身分證字號。

▲透過將身分證字號與一串「神祕數字」相乘，可以進行真偽檢查。（翻攝台北市政府全球資訊網）

這個方法讓許多網友驚訝不已，紛紛試算自己或別人的身分證字號，有網友留言解釋這是政府網站防止亂填資料的機制，但也有人說這是常識。另外還有網友分享身份證的冷知識，「Y是陽明山，絕版48年了，第一個身分證開頭Y的人是蔣中正先生」「第一張身分證0000001是蔣介石的，還有一個A123456789先生，天字號碼，一天到晚跑警局，註冊不要亂打A123456789，真的有這個人，他超衰」。



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