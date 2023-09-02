　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身分證字號暗藏玄機！　「天字號碼」A123456789別亂打

網友分享身份證字號字母數字背後暗藏的意義。（翻攝台東縣政府民政處）

▲網友分享身份證字號字母數字背後暗藏的意義。（圖／翻攝台東縣政府民政處）

圖文／鏡週刊

身分證字號是每個人的獨特編碼，可以對應出生地、性別等資訊。但除此之外，你還知道身分證字號有什麼祕密嗎？一名網友在網上透露了身分證字號背後暗藏的祕密，引起網友熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...
身份證字號中的字母代表的是戶籍登記地的特定代碼，每個縣市都有相應的字母對應。（翻攝台北市政府全球資訊網）

▲身分證字號字母代表的是戶籍登記地的特定代碼，各縣市都有相應的字母。（圖／翻攝台北市政府全球資訊網）

原PO在「Dcard」上發文說明，身分證字號的第一個字母是戶籍登記地的代碼，例如A代表台北市，而每個字母都對應一個數值。接著他分享了一個驗證身分證真偽的方法，如果把自己的代碼和身分證字號依序乘以「19876543211」這串數字，然後把乘積相加後，如果是10的倍數就表示是真的身分證字號。

身份證字號暗藏玄機　A123456789別亂打

▲透過將身分證字號與一串「神祕數字」相乘，可以進行真偽檢查。（翻攝台北市政府全球資訊網）

這個方法讓許多網友驚訝不已，紛紛試算自己或別人的身分證字號，有網友留言解釋這是政府網站防止亂填資料的機制，但也有人說這是常識。另外還有網友分享身份證的冷知識，「Y是陽明山，絕版48年了，第一個身分證開頭Y的人是蔣中正先生」「第一張身分證0000001是蔣介石的，還有一個A123456789先生，天字號碼，一天到晚跑警局，註冊不要亂打A123456789，真的有這個人，他超衰」。


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
【有片】超狂駕駛！小客車副駕塞「巨牛」公路兜風　警攔查下場曝光
日本第一Coser砸百萬課金手遊　驚人年收曝光連藝人都傻眼
「子宮聚集厄運」洗腦女子再性侵　日本神棍面容曝光網驚喊：怪物！

ET快訊
800萬人沒辦信用卡「都是哪種人？」　內行點名這2類：根本不
身分證字號暗藏玄機！　「天字號碼」A123456789別亂打
蘇拉威力多強？瞬間吹飛熱褲女…臉貼地滑行10公尺
快訊／7縣市警戒！　海葵陸警範圍擴大
快訊／明天是否放颱風假？　蔣萬安回應了
快訊／國道翻車！　副駕乘客死亡
海葵詭異「從琉球修到台東」　關鍵原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣沒比較便宜！」日本朋友有感國旅漲　旅日部落客也愣

逢大潮！彰化塭仔港又淹了　「捲褲管挑魚獲」遊客：像威尼斯！

「超思」進口蛋資格遭質疑！陳吉仲喊告：未補助私人公司

老公突送「1物」…人妻嗨喊幸福！老司機一看搖頭：他跟別人開房了

海葵陸警範圍擴大！7縣市警戒　狂風暴雨最劇時間出爐

身分證字號暗藏玄機！　「天字號碼」A123456789別亂打

海葵路徑詭異！「從琉球修到台東」彭啟明曝關鍵原因

快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區域曝

快訊／海葵進逼！陸警範圍擴大增5地　中南部警戒

LIVE／新竹以南有颱風假機會　氣象局最新說明

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

「台灣沒比較便宜！」日本朋友有感國旅漲　旅日部落客也愣

逢大潮！彰化塭仔港又淹了　「捲褲管挑魚獲」遊客：像威尼斯！

「超思」進口蛋資格遭質疑！陳吉仲喊告：未補助私人公司

老公突送「1物」…人妻嗨喊幸福！老司機一看搖頭：他跟別人開房了

海葵陸警範圍擴大！7縣市警戒　狂風暴雨最劇時間出爐

身分證字號暗藏玄機！　「天字號碼」A123456789別亂打

海葵路徑詭異！「從琉球修到台東」彭啟明曝關鍵原因

快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區域曝

快訊／海葵進逼！陸警範圍擴大增5地　中南部警戒

LIVE／新竹以南有颱風假機會　氣象局最新說明

快訊／海葵進逼！　花蓮啟動「預防性撤離」

被棄養山上！她霸氣收編...「面惡心善狗」從苦瓜臉→變肥肉大嬸

高嘉瑜批參選保送李彥秀　吳欣岱：情勒我退選才是破壞台灣民主

SEVENTEEN合作「美國偶像天團始祖」！　粉絲激動：簡直像做夢

「台灣沒比較便宜！」日本朋友有感國旅漲　旅日部落客也愣

NVIDIA晶片供不應求恐重複下單？　專家這麼解讀

台南農產市集消費滿額夾好禮　黃偉哲鼓勵民眾吃在地食當季

海葵來襲！國軍1.9萬人待命救災　112年第1梯次志願役專班改9／5報到

逢大潮！彰化塭仔港又淹了　「捲褲管挑魚獲」遊客：像威尼斯！

逾百年歷史大樓重建完工！　璀璨剔透成北市新地標

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

生活熱門新聞

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

2地區颱風假先達標！氣象局最新風雨預測出爐

長按IG精選限動　妹子驚喜：太方便了！

海葵進逼！9縣市大雨特報　越晚雨越大

海葵陸警發布！首波警戒縣市出爐　

海葵可能「回馬槍」　不排除二次登陸恆春

海葵快殺到！明天風雨先強襲4地　下周出海1原因「雨勢更驚人」

更多熱門

相關新聞

同婚收養子女　身分證父母欄不加註「養」字

同婚收養子女　身分證父母欄不加註「養」字

內政部31日部務會報通過，《國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法》修正草案，部長林右昌表示，這次修法主要是配合司法院釋字第748號解釋施行法規定，同性婚姻亦可共同收養子女，未來不論是同婚繼親收養另一半子女或是共同收養無血緣子女，均比照異性配偶收養作法，子女的國民身分證父母欄均不加「養」字。

當年「5變成3」台中男生日錯了50年

當年「5變成3」台中男生日錯了50年

男未裝防燙蓋遭查　藏毒還賴給岳母

男未裝防燙蓋遭查　藏毒還賴給岳母

剛走下泰山　她被通知「身分證掉在山頂」

剛走下泰山　她被通知「身分證掉在山頂」

身分證號有4、9指定餐+10元買呱呱包

身分證號有4、9指定餐+10元買呱呱包

關鍵字：

身分證

讀者迴響

熱門新聞

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

彰化名醫師墜樓！留職停薪中　彰基發表4點聲明　

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

大久保勇太昏迷指數3！經紀人：不樂觀

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

蘋果西打停產衝擊！大西洋飲料「賣地求生」換1.38億

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面