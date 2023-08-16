當年「5變成3」台中男生日一錯50年！　戶政所揭烏龍原因

▲台中一名張先生正確生日應該是3月25日，當年因戶政人員手抄錯誤，將生日寫成3月23日，錯了50年。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名張先生當年登錄身分證時，原本是3月25日出生，疑似因為戶政人員手抄錯誤，變成提早2天的3月23日。張先生每次提供生辰八字給法師時，都因為陽曆農曆生日不符，被人質疑。大雅區戶政所指出，應是當年手抄發生錯誤，民眾可免費換發，也可協助平行通報給其他機關，免去等候時間，不過實體身分證還是需要自行更換。

家住在台中市的張文福，農曆生日2月21日，但身分證上的國歷生日卻不是3月25日，反而是3月23日，兩者並不相符，但家人認為他都過農曆生日為主，加上沒有實質上困擾，便沒有多加追究。不過，有時張男參加宗教活動時，都會因為生辰八字不相同，造成困擾，甚至被法師說「拿錯的生日來騙我」，張才打算跑到戶政事務所查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張先生當年的出生時間在出生證明明確記載，確實為25日。（圖／記者許權毅翻攝）



一查發現，張文福正確的國曆生日應該是「過2天」的3月25日，戶政所請他填寫更正表，即可換發新的身分證，但因其餘的健保卡、駕照、銀行提款卡等等，都需要一一更換，相當繁瑣，張便取消念頭。

大雅區戶政事務所主任陳振揚指出，原本張文福的生日一開始登記時是正確的，但張男出生後隔年，從北屯區搬家到大雅區，期間戶政人員手抄發生錯誤，才會造成疏漏至今。戶政所可替張文福免費換發身分證以及戶籍謄本，並且平行通報其他政府機關，其中健保卡可直接寄至手上，其餘則還是得親自跑一趟，不過可免去等候資料的時間。

陳振揚指出，目前張先生還在考慮是否換發，不過戶政所呼籲，如果有錯誤最好及時更正，以免未來辦理繼承相關案件需要更正，民眾也不用一次全數更換，可以等候要用到了再持戶籍謄本前往辦理。

陳振揚坦言，早期因為都是戶政人員手抄資料，確實會發生類似情況，不過自從民國85年全面電腦化後，這類情況就大幅下降。