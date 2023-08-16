　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當年「5變成3」台中男生日一錯50年！　戶政所揭烏龍原因

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名張先生正確生日應該是3月25日，當年因戶政人員手抄錯誤，將生日寫成3月23日，錯了50年。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名張先生當年登錄身分證時，原本是3月25日出生，疑似因為戶政人員手抄錯誤，變成提早2天的3月23日。張先生每次提供生辰八字給法師時，都因為陽曆農曆生日不符，被人質疑。大雅區戶政所指出，應是當年手抄發生錯誤，民眾可免費換發，也可協助平行通報給其他機關，免去等候時間，不過實體身分證還是需要自行更換。

家住在台中市的張文福，農曆生日2月21日，但身分證上的國歷生日卻不是3月25日，反而是3月23日，兩者並不相符，但家人認為他都過農曆生日為主，加上沒有實質上困擾，便沒有多加追究。不過，有時張男參加宗教活動時，都會因為生辰八字不相同，造成困擾，甚至被法師說「拿錯的生日來騙我」，張才打算跑到戶政事務所查詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲張先生當年的出生時間在出生證明明確記載，確實為25日。（圖／記者許權毅翻攝）

一查發現，張文福正確的國曆生日應該是「過2天」的3月25日，戶政所請他填寫更正表，即可換發新的身分證，但因其餘的健保卡、駕照、銀行提款卡等等，都需要一一更換，相當繁瑣，張便取消念頭。

大雅區戶政事務所主任陳振揚指出，原本張文福的生日一開始登記時是正確的，但張男出生後隔年，從北屯區搬家到大雅區，期間戶政人員手抄發生錯誤，才會造成疏漏至今。戶政所可替張文福免費換發身分證以及戶籍謄本，並且平行通報其他政府機關，其中健保卡可直接寄至手上，其餘則還是得親自跑一趟，不過可免去等候資料的時間。

陳振揚指出，目前張先生還在考慮是否換發，不過戶政所呼籲，如果有錯誤最好及時更正，以免未來辦理繼承相關案件需要更正，民眾也不用一次全數更換，可以等候要用到了再持戶籍謄本前往辦理。

陳振揚坦言，早期因為都是戶政人員手抄資料，確實會發生類似情況，不過自從民國85年全面電腦化後，這類情況就大幅下降。

ET快訊
紅綠燈突倒塌「猛砸女騎士」　她大小便失禁、下肢癱瘓
愛妻失蹤24天找到了！她每天不同超商「等老公」
iPhone相機會震壞！　蘋果：是真的
一家去韓國玩　周子瑜現身當地陪！
陳建州暴雨中鞠躬「突比1手勢」　網懵：都搞定了？
換變頻冷氣電費仍破萬！　師傅曝1動作：月省2000

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

方便好兄弟放假1個月遊走休息　台南廟宇「2告示+黑旗」收起來

中秋來金門試手氣！「博狀元餅」好玩又好康　30萬黃金等你拿

台大醫招生名額難撼動！校長陳文章：調升申請入學與繁星推薦比例

好市多輕食新品299元！網狂噓「超盤」：越來越割韭菜了

黑兔年鬼月「情侶8大禁忌」！命理師警告：6個地方千萬別去

陳建州暴雨中鞠躬「突比1手勢」　網懵：都搞定了？

鬼月「2天」重要補運日　下半年開運招財必知！

爆紅「山道猴子」借錢給女友！結局超慘　律師解答...網爆感慨

今天只是開始！暴雨最猛時刻還沒到　專家示警：明後天是降雨高峰

當年「5變成3」台中男生日一錯50年！　戶政所揭烏龍原因

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

方便好兄弟放假1個月遊走休息　台南廟宇「2告示+黑旗」收起來

中秋來金門試手氣！「博狀元餅」好玩又好康　30萬黃金等你拿

台大醫招生名額難撼動！校長陳文章：調升申請入學與繁星推薦比例

好市多輕食新品299元！網狂噓「超盤」：越來越割韭菜了

黑兔年鬼月「情侶8大禁忌」！命理師警告：6個地方千萬別去

陳建州暴雨中鞠躬「突比1手勢」　網懵：都搞定了？

鬼月「2天」重要補運日　下半年開運招財必知！

爆紅「山道猴子」借錢給女友！結局超慘　律師解答...網爆感慨

今天只是開始！暴雨最猛時刻還沒到　專家示警：明後天是降雨高峰

當年「5變成3」台中男生日一錯50年！　戶政所揭烏龍原因

台積電持平收542　台股小跌8點來到16447點

被爆當郭台銘副手！李佳芬否認：今天又不是愚人節

方便好兄弟放假1個月遊走休息　台南廟宇「2告示+黑旗」收起來

尪嗆「胸部小無法滿足」外遇　她被離婚痛哭：很羞恥

8／17國際地標光雕音樂會加碼再加碼　偶像男團+光雕煙火秀

中秋來金門試手氣！「博狀元餅」好玩又好康　30萬黃金等你拿

雲林逆子縱火奪3命！家屬心碎招魂：來接你了…4歲弟擲筊3次才聖杯

月經來太痛苦！網紅媽咪「每年懷孕」　挺肚嗨讚老公

76歲雷洪娶嫩妻一條活龍！每天喝「自製早餐」不累累

5戶以上囤房大戶逃漏稅！2530件被抓　須補1.12億元

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

今起全台連下4天　雨最大時間曝

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞鬼

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」

全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網驚：旅行社要關門了

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

下體分泌物3種顏色曝警訊　1狀況恐是癌症

「她面試說2句話」工作秒掰！主管：2類人易錄取

更多熱門

相關新聞

賠到嘸災郎！　七期最賠豪宅屋主自砍1385萬出脫

賠到嘸災郎！　七期最賠豪宅屋主自砍1385萬出脫

知名台中賠售豪宅「台中帝寶」，今年交易仍傳噩耗，25樓戶112.7坪的物件賠售慘烈，2月以3900萬元脫手，而在2016年購入時的價碼為5285萬元，一賠也賠掉了1385萬元，雖不及先前爆出23樓戶曾賠售1548萬元，成為賠售次慘。

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

台中大雅學府商圈驚傳墜樓　女送醫不治

僅持有3年！遠雄賣台中2300坪土地　富宇捧40億收

僅持有3年！遠雄賣台中2300坪土地　富宇捧40億收

公車司機好心叫醒背心男　「特大號悠遊卡」竟遭竊

公車司機好心叫醒背心男　「特大號悠遊卡」竟遭竊

竟拿貸款額度當噱頭！　建案打「七期誰都買得起」引熱議

竟拿貸款額度當噱頭！　建案打「七期誰都買得起」引熱議

關鍵字：

台中戶政事務所生日身分證

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

爆熱戀「毛弟前女友」　禾浩辰大方認「發展中」：希望給我們一點空間

今起全台連下4天　雨最大時間曝

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

攻城獅又簽空氣？　林秉聖婉拒加入

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

王陽明開箱900萬BMW

00878慘貼息！　股息占比「恐配本金」

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面