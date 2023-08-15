惡劣女婿！男沒裝排氣管防燙蓋被盤查「搜出安毒」　竟賴給岳母

▲▼周姓男子因機車未裝排氣管防燙蓋遭警攔查，卻被眼尖的員警發現他放身分證的透明袋內，藏有1包安非他命。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名周姓男子（55歲）13日深夜騎車行經三民區時，遭巡邏的員警發現機車未裝置排氣管防燙蓋，立刻上前攔查。員警發現他神色緊張，果然在他證件袋內搜出1包安非他命毒品，周男還一度賴給岳母，企圖甩鍋，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

三民第一分局長明派出所員警於13日凌晨1時許，巡邏經過三民區建國三路與中華三路時，發現周男的機車未裝置排氣管防燙蓋，立刻上前盤查。周男起初面對員警的詢問，還一副若無其事地表示，防燙蓋已年久失修，所以乾脆就不修了丟在家中。

員警進一步要求周男出示身分證時，他反而開始緊張心虛，還遲遲不願提供，最後才將放在透內袋內的身分證拿出，卻遭眼尖的員警發現透明袋內，還夾藏著一包毒品，經毒品試劑初篩為安非他命。

周男見事跡敗露，居然還賴給岳母，他向員警供稱，指12日下午岳母曾向他借身分證，企圖撇清責任，最終仍是紙包不住火，只好主動坦承毒品安非他命是自己持有。

警方訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。另外機車未裝置排氣管防燙蓋違規部分，將對周男開出可罰900元至1800元的罰單。