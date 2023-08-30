蘇拉颱風+天文潮　雲林箔子寮再受海水倒灌挑戰

▲雲林箔子寮嚴重地層下陷的加油站已長年泡水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

依據中央氣象局氣象資訊，蘇拉颱風於8月30至31日通過巴士海峽，恐有強風及挾帶致災性豪大雨，且於8月30日至9月3日適逢年度大潮，西南部沿海潮位偏高，沿海低窪地區易有海水倒灌情形發生。若發生海水倒灌恐致部分馬路被淹沒，水利處長許宏博表示，這種情況與當地地區地層下陷及潮汐條件相關。

雲林箔子寮箔子寮漁港近5年天文潮位約在160至170公分，9月初逢初三、十八流造成海水到灌淹沒馬路，許宏博說明，一般在農曆六、七、八月是當年度為大潮高峰，這個月9月1日又遇到年度天文高潮位，根據掌握，今年的天文大潮位會來到225公分若加上西南氣流影響，潮位可能超過240公分，比較上次的215公分已致災，所以針對這次依然有海水倒灌的趨勢還有風險，一定要請沿海民眾提前注意。

堤防加高是預防天文潮的物理方法之一，不過不可能無限制加高，經盤點，因雲林維地層下陷地區，對於普遍提防不足、適當加高確實可得到良好改善的效果，目前正在規劃中，後續會將規劃成果提報計畫到中央爭取相關經費辦理。

口湖鄉長李龍飛說，目前公所已陸續將各排水水位降低，以減少海水倒灌帶來的災害，但治本之道在於全面整治箔子寮漁港，其淤沙情況非常嚴重，定期清淤治標不治本，建議可藉由抽砂填海造陸，增加漁港腹地，再將漁港外堤往外延伸，才能徹底解決淤沙問題，減緩海水倒灌情況。

▲雲林縣政府水利處長許宏博表示，根據掌握，今年的天文大潮位會來到225公分若加上西南氣流影響，潮位可能超過240公分，呼籲民眾嚴加防災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）