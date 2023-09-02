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海葵撲台恐穿心！四河局掌握濁水溪全流域　超前部署防災

▲第四河川局預前準備因應海葵颱風。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四河川局預前準備因應海葵颱風，廬山地區緊急應變沙包堆置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、唐詠絮／彰化報導

依中央氣象局預估今年度第11號海葵颱風將從花蓮及臺東間登陸。第四河川局指出，對濁水溪上游地區威脅較大且可能出現回南效應，預估總雨量約為400-600mm，彰化平原約為150-300mm；而彰化平原降雨可能到達豪雨等級，且洽逢大潮現象需加強注意滿潮時間之沿海排水問題。

第四河川局李友平局長表示，雖於前次蘇拉颱風來襲前， 已確認及完成颱洪前後各項防汛工作，但此次海葵颱風可能對轄區帶來劇烈降雨，故已請各防災同仁再次確認各河段防汛整備工作，並針對可能之高風險河段提前預佈開口合約廠商待命、加強巡防及防範性搶險、水門及抽水機巡檢；並利用智慧防汛系統即時監控掌握轄區水情災情資訊，以隨時因應可能之狀況。

▲第四河川局預前準備因應海葵颱風。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四河川局預前準備因應海葵颱風，進行抽水站功能測試。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

四河局表示，已與地方政府強化合作聯防，除相互提供最新各項防災資訊外，亦已通報彰化、南投縣政府及仁愛、信義、竹山鎮公所，提高警覺評估提前撤離高風險孤島的部落等防避災作為；各內水防汛熱點亦已研商確認各項防災應變措施、預佈移動式抽水機、抽水站及水門功能巡檢、各代操作廠商整備，及提前進駐操作，及預先降低萬興及第四放水路滯洪池水位預留蓄洪空間。

另因應大潮影響，請其應針對沿海地勢較低窪地區密切監控水情及防災，以降低淹水風險。四河局提醒民眾於颱風期間除應盡量避免前往山區、遠離河道；沿海地區居民更要多加注意滿潮期間，可能海水倒灌之風險及備妥砂包、水閘門或居家重要設備移往高處等防災措施，並可善加利用水利署水情App、防災資訊服務網濁水溪流域水情中心網站及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，密切掌握居家附近之即時水災情與防(避)災資訊，以維護自身安全，減少生命財產損失。

▲第四河川局預前準備因應海葵颱風。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四河川局預前準備因應海葵颱風，於王功防潮閘門清疏作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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