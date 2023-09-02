▲新北多元職探場域再納入「觀光工廠」，場域翻倍成長至73間。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局建置16所職業試探暨體驗教育中心，是全國唯一具有七大職業類別的縣市，112學年度宣布再攜手新北經發局，結合觀光工廠首創多元職探場域，規劃三階段認證機制，包含課程審查、師資培育及考核訪視，依各自廠館特色研發課程，提供新北高中職、大專院校學生更多職涯探索機會。



新北市教育局指出，112學年度將擴大職業試探場域，納入23所高中職及23所境內大專校院，職探場域翻倍至73間，目標讓新北市國中小學生，至少都有一次職業試探體驗機會。同時鼓勵國中小學校規畫戶外教育可至觀光工廠進行職探課程，擴大孩子適性發展的機會。

新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啓峰表示，每所觀光工廠都有不同產業特性及課程，經過與教育局近一年的教育專業指導，從業師培訓、課程教案及試教、場域建置符應各產業工作世界的情境等要求下，讓11所觀光工廠課程皆能符合職業試探的教育精神。未來將持續推動新北市轄內其他觀光工廠或產業文化館加入多元職探體系，整合教育及產業資源。

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新北市將於112學年度學期間、寒暑假開設更豐富的職探育樂營，歡迎有興趣的親師生加入教育局臉書粉絲專頁「新北學Bar」，或直接加入新北市適性發展LINE官方社群，獲得最新資訊。