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父親生前留話「我死了打開電腦」　女兒一看驚見3500萬騙局

父親生前留話：我死了打開電腦　女兒一看發現「3500萬騙局」

▲北京一名老翁網路交友，結果被騙走800萬人民幣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

防人之心不可無，尤其網路交友更要小心，以免受騙得不償失。中國北京有一名60歲老翁，透過網路認識一名女子，2人聊得很愉快，甚至約出來見面，怎料竟落入圈套，慘被騙走800萬人民幣（約3500萬新台幣）。

綜合陸媒報導，老翁認識33歲女網友「胡靜」，2人相談甚歡，很快就發展成情侶關係，2022年前往合肥見面，結果掉下詐騙陷阱。吃飯過程中，胡靜推薦他一款期貨APP，其他3名男子一人策劃騙局，一人和老翁聊天，一人謊稱是期貨分析師。

老翁聽信胡靜以及其他3人的謊言，投入了800多萬人民幣，怎料全部血本無歸。在回北京的路上，老翁因為身體不適被送醫搶救，但最後仍宣告不治。

女兒想起父親生前曾說過，「如果我不在了，就打開電腦」，結果得知老翁的受騙過程，立刻報警處理，4名嫌犯很快就被逮，近日接受審判。沒想到，胡靜在法庭上不知悔改，稱自己只是和老翁吃飯，並沒有參與騙人，法官反問：「只是吃個飯，妳就能掙170萬（人民幣）？」這句話讓胡靜啞口無言。

雖然案件還沒判決，但4名嫌犯的財產已經被凍結，市值500萬人民幣，剩下的錢還在追查中，因為800萬人民幣到手後，他們就馬上揮霍掉300萬，花起錢來一點都不手軟，令人咬牙切齒。

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