　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夫妻餐廳慶生…帳單竟寫「你是個混蛋」多收478元　真相誤會一場

夫妻餐廳慶生…帳單竟寫「你是個混蛋」多收478元　真相誤會一場

▲一對夫妻到餐廳用餐，收據上卻寫著「你是個混蛋」的15美元費用。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多餐廳和店家都會附上客人的帳單明細，會列出品項和費用，以避免消費糾紛。不過，美國俄勒岡州有一名男子和老婆到餐廳慶生，拿到收據時卻發現，上頭有一條寫著「你是個混蛋」的15美元（約478元新台幣）費用，瞬間愣了一下，真相也隨之曝光了，原來全是誤會。

原PO在《Reddit》討論區貼出收據，他今年3月到餐廳慶生，上頭有炸雞18美元、義大利麵26美元、焦化奶油蛋糕10美元、冰淇淋3美元等，值得注意的是，最後一項竟然寫著「你是個混蛋」的15美元費用，讓他百思不得其解。

夫妻餐廳慶生…帳單竟寫「你是個混蛋」多收478元　真相誤會一場

▲收據上頭有一項「你是個混蛋」費用。（圖／翻攝自Reddit）

貼文曝光後，引發一陣討論，網友感到好奇，究竟原PO做了什麼事，才會使得帳單上，受到如此惡劣的侮辱，「這是對混蛋的合理指控」、「那就別當混蛋了」、「混蛋需繳多付15美元」、「那麼…你是個混蛋嗎？」

據《Knight of Kronos》報導，其實「你是個混蛋」並非餐廳針對這對夫妻的侮辱，而是他們忘記了自己點過的品項，顧客透露：「拿到收據時，我完全忘記這是雞尾酒的名字」，坦承當下十分驚訝。

夫妻餐廳慶生…帳單竟寫「你是個混蛋」多收478元　真相誤會一場

▲雞尾酒的名字就是「你是個混蛋」。（圖／翻攝自The Westgate Bourbon Bar and Taphouse網站）

而實際查詢餐廳網站，可以發現菜單上確實有這款雞尾酒，是由琴酒、20年波特酒、萊姆汁、蜂蜜、苦蜜桃苦精、蛋白、紅糖。雖然雞尾酒的名字引發誤會，但所幸情況得到解決，顧客只有對食物的好評。

延伸閱讀
德國野豬有核武放射性讓科學家不解　數十年來研究終於找出答案
20歲足球員和教練在樹下避雨　遭閃電擊中死亡！
巴西男子騎重機路上狂飆！　撞上左轉卡車「車斷人亡」

ET快訊
LIVE／海葵「將從花東登陸」！估周六8時發陸警　氣象局最新
肛門爆膿包…他拖3週「一路爛到前面」　醫：致死率50%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／12年來首次投票結果出爐！　尚達曼當選新加坡總統

夫妻餐廳慶生…帳單竟寫「你是個混蛋」多收478元　真相誤會一場

每周百元零用錢！國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

媽媽教兒開車　「肉身擋卡車」當場被輾死！撞人司機無罪釋放

跌落神壇！百萬網紅媽爆虐童被捕　少年疑遭軟禁「餓到爬窗求救」

義大利將重啟化學閹割法　 朝野政黨「反對干預身體」

首爾警察「14樓墜樓」亡！發現針頭、毒品　傳知名演員曾一起嗨

這座小鎮一夕誕生「10個千萬富翁」　集資買彩券竟中8億頭獎

退休老師上網發文罵政府「被判死刑」　沙烏地阿拉伯人權引憂慮

泰王特赦前總理戴克辛！　8年刑期減為1年

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

台北橋上逆向害7車連環撞 駕駛＋女乘客「棄車落跑」

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

快訊／12年來首次投票結果出爐！　尚達曼當選新加坡總統

夫妻餐廳慶生…帳單竟寫「你是個混蛋」多收478元　真相誤會一場

每周百元零用錢！國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

媽媽教兒開車　「肉身擋卡車」當場被輾死！撞人司機無罪釋放

跌落神壇！百萬網紅媽爆虐童被捕　少年疑遭軟禁「餓到爬窗求救」

義大利將重啟化學閹割法　 朝野政黨「反對干預身體」

首爾警察「14樓墜樓」亡！發現針頭、毒品　傳知名演員曾一起嗨

這座小鎮一夕誕生「10個千萬富翁」　集資買彩券竟中8億頭獎

退休老師上網發文罵政府「被判死刑」　沙烏地阿拉伯人權引憂慮

泰王特赦前總理戴克辛！　8年刑期減為1年

專利創意結合永續風潮　貿協日本消費品大拓銷團商機逾9千萬美元

快訊／12年來首次投票結果出爐！　尚達曼當選新加坡總統

網點名「3大星座」你惹不起　獅子火氣一來「管不住嘴什麼都敢說」

台南唯一「頂呱呱」結束營業　粉絲哀號：我的呱呱包啊

夫妻餐廳慶生…帳單竟寫「你是個混蛋」多收478元　真相誤會一場

老公跑外送養家　家庭開銷「全AA制」…新手媽崩潰喊離

海葵穿台後恐「受困鞍型場」！3地暴雨下到周三　颱風假關鍵曝

《咒術》第二季「澀谷事變」主題曲公開！OP滿滿深淵感　網讚：有夠潮

金在中爆潤娥練習生時曾勸他「歐爸別喜歡我喔～」　可愛互動萌翻網

全家夢幻「芭比粉霜淇淋」震驚2萬人！背後原因竟是店員失誤

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

國際熱門新聞

國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

他搭機「3小時尿尿4次」惹怒走道乘客

客機遇亂流「到處都是血」　11人送醫

Google街景驚見運屍？真相一票人笑歪

夫妻慶生…帳單竟寫「你是混蛋」

台人被判220年！土耳其囚33人做詐騙

跌落神壇！　百萬網紅媽涉虐童、軟禁少年

老公喜歡長腿妹　女模斷骨增高14公分後悔

媽媽教兒開車　「肉身擋卡車」當場被輾死

韓警「14樓墜樓」亡　傳知名演員曾嗨毒品趴

小鎮一夕誕生10個千萬富翁！

福島縣最新海水化驗結果出爐：低於標準

12歲童被10比特犬圍攻　媽崩潰：在吃我兒子

女發現詭異豆莢竟是巨型蜘蛛卵　每顆600蜘蛛

更多熱門

相關新聞

父兄身障母又罹癌　台大醫學生險輟學

父兄身障母又罹癌　台大醫學生險輟學

台大醫學系二年級學生劉玉華家境困難，其母親為印尼人，父親則為身障人士，哥哥天生罹患智能障礙與心臟疾病，劉母今年初又罹患癌症，龐大壓力讓她插電輟學，所幸嘉義市嘉邑行善團及時給予協助並頒發獎學金，劉玉華也親自向刑事團理事長徐文志，感謝他們幫助自己繼續學業。

超罕見青蛇竟一身「Tiffany藍」！

超罕見青蛇竟一身「Tiffany藍」！

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

「4星座」9月遇舊愛！雙魚留意伴侶感受

「4星座」9月遇舊愛！雙魚留意伴侶感受

腳趾毛超重要！全掉光恐是罹患這疾病

腳趾毛超重要！全掉光恐是罹患這疾病

關鍵字：

周刊王俄勒岡州收據帳單明細帳單明細

讀者迴響

熱門新聞

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

LIVE／海葵直撲將從花東登陸！估周六8時發陸警

勇太昏迷指數只有3　經紀人曝父母已抵台：不太樂觀

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

快訊／北北基桃2日正常上班上課

獨／情侶照躺破碎車廂822天　女主靈骨塔憶情緣

海葵穿台後恐陷鞍型場滯留！颱風假關鍵曝

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天降雨紫爆

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

肛門爆膿包…他拖3週「一路爛到前面」　醫：致死率50%

纏鬥7小時！美國獵人捕獲「4.3公尺巨鱷」破紀錄

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面