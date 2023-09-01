送餐被超兇女客「壓到牆上」壁咚！外送員無力狂掙扎…真相大反轉

記者鄭思楠／綜合報導

一則「女子酒後索要聯繫方式不成，強吻外送小哥」的影片，近日在陸網瘋傳，引發網友關注，有網友還配文此事發生在深圳。影片顯示，一名身穿外賣服的男子在樓梯間，被一名年輕正妹推到牆壁強吻，男子手裡還提著類似於飲料的物品，期間做出掙扎反抗的動作。影片配文稱，女子酒後要聯繫方式被拒絕，竟將小哥逼到角落強吻。





▲該影片在陸網瘋傳。（圖／翻攝自影片）

據《深圳商報》報導，第三視角的拍攝角度，加上誇張逼真的演繹，該影片達到以假亂真的地步，讓網友誤以為是真實發生的新聞事件，「男生在外要學會保護自己啊。」該影片迅速在網上傳播，但也有網友質疑影片內容過於離譜，很可能是擺拍。

抖音帳號「小青子一家」首發該影片，該帳號發布的影片主要是關於情侶或夫妻的劇情演繹影片，涉及情感、生活類等話題，一般都在影片上方配文說明，不然很容易讓人誤以為是真實發生的新聞事件。

▲抖音帳號「小青子一家」首發該影片。（圖／翻攝自影片）

有的影片標註會虛構演繹，有的則沒有。而在網上流傳甚廣的「女子強吻外送小哥」的影片則沒有標註。該抖音號作者通過私信回覆表示，影片拍攝地點位於湖南懷化，是用自己手機擺拍的影片，本意是拍段子供網友娛樂，沒想到剪輯影片時忘記標註虛構演繹，請網友切勿當真。

而對於被其他網友配文，「深圳一外送員報警稱被女屋主猥褻」等新聞，該網紅則表示並不知情，是經他人惡意修改，「因為我工作疏忽給大家造成的影響深感抱歉。」

▼該網紅回應此事件。（圖／翻攝自影片）