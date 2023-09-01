蘇拉強襲香港、廣東！港股暫停交易、深圳停班停課

▲蘇拉颱風直撲香港、廣東。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

強颱「蘇拉」直撲廣東、港澳，香港天文台9月1日已掛出八號風球，香港交易所宣布證券市場全日暫停交易。另外，廣東一帶的深圳、汕頭、惠州等城市也陸續發出了停班停課公告。

香港天文台表示，按照現時預測路徑，超強颱風蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

香港天文台接近中午時表示，蘇拉的眼壁完整，環流緊密，隨著其繼續靠近香港，未來數小時天氣將逐漸轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈，「八號烈風或暴風信號（八號風球）會在今日大部分時間維持。」

香港天文台指出，受風暴潮影響，今早維多利亞港的水位已上漲至海圖基準面以上約3米，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。

香港天文到預測，今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有機會與2018年山竹襲港時相若。

香港交易所也宣布，由於八號颱風信號現正生效，今天的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段。

另外，深圳市則宣布，蘇拉將於今日夜間在深圳或附近登陸，中午12時起在全市啟動防颱風和防汛一級應急回應，下午在全市範圍內實行「五停」，其中下午4時起停工、停業、停市，晚上7時起停運，昨日下午已開始停課。