俄羅斯登月任務才失敗！　頂尖太空科學家卻「食用毒蘑菇」身亡

▲俄羅斯月球探測器「月球25號」任務以失敗告終。(圖/路透)



俄羅斯再傳神秘死亡事件,俄羅斯一名頂尖火箭科學家因「食用有毒蘑菇」後不治身亡,巧合的是,俄羅斯8月睽違47年進行登月任務,但「月球25號」探測器卻失控撞上月球,任務以失敗告終。

根據《鏡報》報導,現年77歲的梅爾尼科夫(Vitaly Melnikov)是莫斯科太空飛行器製造商「俄羅斯能源公司」(RSC Energia)的火箭與太空部門負責人,而他卻在兩個多星期前,因為誤食了有毒的蘑菇而住院治療,搶救後仍宣告不治,但未公布詳細中毒情況。

