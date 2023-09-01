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普里格津「死前3天」最後身影曝光！　暗示有人想消滅他

記者張方瑀／編譯

傭兵組織瓦格納集團普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡，而最近一段曝光的影片顯示，他死亡前幾天還在非洲，他也清楚自己的安全可能受到威脅，「想告訴那些喜歡討論如何消滅我的人，我一切都很好。」

▲▼傭兵組織瓦格納集團普里格津（Yevgeny Prigozhin）最後身影。（圖／路透）

▲傭兵組織瓦格納集團普里格津（Yevgeny Prigozhin）最後身影。（圖／路透）

根據《路透社》報導，這段影片公開在瓦格納Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone），普里格津對著鏡頭表示，「我想告訴那些喜歡討論我是否還活著、我過得怎樣的人說，現在是2023年8月下半月的周末，我人正在非洲。」他接著說，「想告訴那些喜歡討論如何消滅我、我的私生活如何，還有我賺多少錢或任何事的人，我一切都很好。」

《路透社》無法證實影片拍攝的時間和地點，但這段影片是在一輛行駛中的車上所拍攝，從普里格津身穿的迷彩服和帽子，還有戴在右手腕的手錶來看，與他在8月21日發布的影片穿著相符，當時他聲稱影片是在非洲所拍攝。

普里格津在影片中所提到的「周末」，代表影片是在8月19日或20日拍攝，也就是他和其他瓦格納集團高階人物在8月23日墜機身亡前3至4天。

克里姆林宮駁斥了總統普丁（Vladimir Putin）下令暗殺普里格津的說法，並表示正在調查墜機事件，而普里格津8月29日安葬在家鄉聖彼得堡的波克羅夫斯科耶公墓（Porokhovskoye cemetery）。

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