俄羅斯「月球25號」探測器發生異常！　傳回隕石坑畫面曝

▲ 俄羅斯11日發射「月球25號」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯展開睽違47年的月球任務，11日發射月球探測器「月球25號」（Luna-25），16日進入月球軌道並傳回隕石坑照片，為此次任務首批結果，進入登陸前軌道過程中卻發生技術問題，是否能照計畫在21日登陸仍是未知數。

綜合《路透》等外媒，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）19日公布月球25號拍攝的塞曼（Zeeman）隕石坑圖像，這是月球南半球第3深的隕石坑，直徑190公里，深度8公里。

▲ 月球25號回傳塞曼隕石坑畫面。（圖／路透）

月球25號至今傳回的數據提供有關月球土壤中化學元素的資訊，將促進研究月球近表面（near-surface）的設備操作，且探測器還記錄到發生微隕石撞擊事件。

然而，Roscosmos稍晚聲明宣布，月球25號轉移到準備登陸（pre-landing）軌道過程中發生問題，「操作過程中，自動站上發生異常狀況，導致無法照特定參數操縱」，但未說明這起事件是否會影響21日登陸的計畫。

月球25號16日進入月球軌道，為1976年來首個進入月球軌道的俄國太空載具，約有一輛小型汽車大小，登陸後計畫在月球南極工作1年。月球南極據信存在令人夢寐以求的水冰（water ice）資源，美國、中國、印度、日本及歐盟等全球主要大國都加緊推動探月計畫。