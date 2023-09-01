海葵增強長胖「估傍晚發海警」　全台警戒！狂風暴雨最劇時間曝

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風增強長胖，以中颱之姿進逼台灣，可能從宜蘭、花蓮登陸，路徑不排除再南修，台東也有機會，將打破4年來零颱風登陸紀錄。氣象局表示，今(1日)傍晚或晚間可能發海警，不排除明天(2日)凌晨到清晨發陸警，周日(3日)通過台灣上空，全台列警戒區，明晚到下周一(4日)清晨是強風豪雨威脅最大的時間點。

▲海葵上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員劉宇其表示，蘇拉颱風往香港澳門沿岸接近，遠離台灣；海葵颱風位台灣東南東方870公里海面上，海葵上午增強中度颱風，未來持續北方高壓導引，朝西北西前進，明天周六(2日)晚間將來到台灣東方近海，不排除周日(3日)颱風中心通過台灣上空，下周一(4日)白天登陸中國福建。

劉宇其強調，明天周六晚間和下周一清晨海葵最接近，要留意強風豪雨威脅，因颱風路徑還有不確定性，雖然認為明天晚上到下周一清晨通過台灣，但路徑仍可能偏北或偏南，對各地影響程度要看未來一到二天路徑預估。

不過劉宇其指出，按照目前預報，明天周六風雨會逐漸影響台灣北部和東半部，北部、東半部特別是宜蘭花蓮，風雨越晚愈明顯，其他地方短暫陣雨；明天晚上受颱風外圍環流影響，北部、東半部風雨加大，周日是直接影響的時間點，北部、東半部和中南部尤其山區風雨明顯，是全台風雨最大的時候，下周一清晨海葵將進入中國福建，本島風雨減弱，但澎湖、馬祖風雨仍大。

▲▼颱風影響未來一周降雨和長浪。（圖／氣象局）

至於海葵最新新路徑，劉宇其說，目前預測可能登陸宜蘭、花蓮，但路徑不排除往南修，對中南部和台東影響更大。在颱風接近過程中，明天晚上到下周一清晨是風雨影響最大的時候。

劉宇其指出，氣象局很可能今天傍晚和晚間發布海警，不排除明天凌晨到清晨發布陸警可能；目前預報路徑登陸宜蘭、花蓮機會高，不排除路徑還可能往南修，台東也有機會。

劉宇其表示，目前大氣環境適合海葵增強，雖會增強，但接近台灣仍是中颱水準，近中心最大風速每秒38公尺，但仍以中颱強度接近台灣機率高，暴風半徑目前已擴大150公里，不排除再擴大到180公里。

▼海葵颱風暴風圈侵襲機率，最高為宜蘭縣69%。（圖／中央氣象局）