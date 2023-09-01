陸仇日情緒升級？「壽司餐廳」遭縱火洩憤　火焰瞬間噴湧畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸仇日情緒不斷蔓延發酵，陝西咸陽秦都區某壽司餐廳疑似遭人縱火，全過程被攝影機拍到。現場影片顯示，該餐廳門口突然燃起大火之後，有人迅速逃離。目前，警方已經刑事立案，相關案件正在進一步調查中。

現場監視器畫面顯示，事發餐廳門口突然燃起大火之後，有一名男子從門口飛速逃離。當時那名男子戴著頭盔，疑似穿著雨衣，快速跑離現場。

▲咸陽一壽司店深夜疑遭人縱火。（圖／翻攝自影片）

8月30日，當地警方證實，8月27日深夜，當地一家壽司店確實發生了火災。關於網傳存在人為縱火時，這名工作人員稱，警方還在調查，暫不方便透露詳細資訊。對於火災造成的傷亡情況，這名工作人員稱，沒有人員在此次火災事故中死亡或受傷。

事發壽司店的一名店員稱，事發當日店鋪無人看守，因此沒有人員受傷。

8月31日，咸陽市官方對外公開回應稱，目前當地警方已經就此次火災刑事立案，相關案件正在進一步調查中。

網友看後一面倒怒噴，「都不用人打，自己先幹起來了」、「果然不會缺席」、「和當年打砸日本車、4S店一樣，借著愛國的名義窩裡橫，欺負自己人啊」、「只會欺負自己人」、「1937年的劇本過時了啊」、「無語了，打著愛國名義幹著傷天害理的事，無知」。