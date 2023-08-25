福島核污水排海　陸壽司店急表態：只做「中國壽司」不用日本食材

▲上海一處賣場內的壽司攤位。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

福島核污水24日下午開始向大海排放後，中國大陸海關總署隨即宣布禁止進口日本水產品。同時，大陸各地的多家壽司品牌也緊急表態，強調不會使用日本食材，，甚至還有店家直言「只做中國壽司」。

根據《澎湃新聞》報導，廣東佛山的夏樹壽司24日發出緊急聲明，表示從未使用任何與日本有關的食材，「不管過去，還是將來！所有食材均來源於正規渠道。」

廣州的大雄壽司也表示，該公司採用的均為正規渠道採購符合安全規範的食材，並未使用福島等日本10縣的產品。

重慶的奈賜壽司則說，「本店無任何日本進口食材，三文魚（鮭魚）為挪威進口，其餘食材均為國產。」

福建的三番一品壽司強調，「無日本進口食材，只做中國壽司。三文魚（鮭魚）為挪威進口，蟹子來源為漳州東山島，鰻魚、鯛魚、金槍魚、八爪魚、秋刀魚等來源為浙江舟山。」

禾綠壽司也說，「作為中國本土企業，禾綠第一時間響應海關總署公佈的公告，禾綠壽司所有門店已全面下架，與日本進口水產品相關原料。」

另外，根據《廣州日報》報導，迴轉壽司巨頭壽司郎表示，「我們很大部分食材來自日本以外世界各地，日本產地部分會盡快聯繫其他產地供應。」

美心集團旗下的元氣壽司也說，「我們不想用任何對消費者有風險的食材，今年3月日本公佈計劃開始，我們已經啟動停用日本食材的計劃，逐步替換掉日本食材。從7月份開始，所有門店已經沒有使用日本海產了，改用國產和外國安全海域的優質食材。」