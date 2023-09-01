外界憂嘉義地震為「梅山斷層」百年未釋放　地調所：密切觀察

▲梅山斷層。（圖／翻攝經濟部中央地質調查所網站）



中央社

嘉義縣民雄鄉昨天發生芮氏規模4.5淺層地震，鄰近地區近日發生3起以上地震，外界擔憂是否為梅山斷層大地震前震。地調所表示，不排除為梅山斷層能量釋放，但仍須視震央確切位置才能判定，將密切關注。

根據中央氣象局資訊，8月31日中午12時49分發生芮氏規模4.5地震，地震深度7.7公里，震央位於嘉義縣政府東北方14.0公里（嘉義縣民雄鄉），最大震度嘉義市、嘉義縣、雲林縣4級。

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經濟部中央地質調查所官員表示，梅山斷層長約16公里，屬於橫移斷層，最近一次發生大規模地震是在1906年，當時資料顯示規模為7.1；斷層地表破裂長度和搖晃程度、致災性有關，一般來說，斷層破裂長度達20公里，可能造成地震規模達6.5。

根據地調所資訊，梅山斷層範圍位於雲林縣與嘉義縣境內，東起雲林縣古坑鄉與嘉義縣梅山鄉，以西南西走向延伸至嘉義縣民雄鄉。官員指出，中正大學當初興建時發現在梅山斷層上，經仔細計算和模擬後，將宿舍和操場位置對調。

至於近日嘉義地震是否和梅山斷層有關，地調所官員表示，因地震附近主要以梅山斷層為主，有機會是梅山斷層能量釋放，但仍須視震央的確切位置才能判定。

後續調查方面，地調所官員表示，梅山斷層是西半部關注的重點，若斷層活動頻率增加，會派人親赴現場調查、記錄，後續將調查清楚並公開資訊。