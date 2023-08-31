海葵路徑一夕巨變！成「西北颱」橫掃中北部　周末風雨最強時間曝

▲颱風海葵預計在周六、周日最靠近台灣。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

記者閔文昱／台北報導

由於太平洋高壓比預期強盛許多，導致海葵過去路徑明顯西折，也將更接近台灣。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，預估氣象局明天(9/1日)下午發布海上颱風警報，明天深夜發布陸上颱風警報，暴風圈將涵蓋台中以北、花蓮以北地區，影響最大的時間是周六下半天到周日的上半天，提醒民眾注意。

根據氣象局資訊，海葵今天下午2點的中心位置在北緯 21.3 度，東經 132.1 度，以每小時15公里速度，向西北西進行。氣象局預報員趙竑表示，不排除登陸機會，雖機率不高，但無論如何移動，北部的降雨都會稍微明顯，另外氣象局可能於明日中午前後發布海警、明日深夜到後天清晨發布陸警。

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▲海葵颱風路徑預測。（圖／氣象局）

吳聖宇則指出，預報路徑一夕巨變的海葵颱風，位在大範圍季風低壓區內，加上太平洋高壓增強，從原本遠海北轉變成類似西北颱路徑，預估明天下午發布海上颱風警報，明天深夜發布陸上颱風警報，暴風圈將涵蓋台中以北、花蓮以北地區。

吳聖宇提醒，海葵影響最大的時間正好落在周六、周日(9月2-3日)，尤其是周六下半天到週日的上半天，提醒周末有安排活動的民眾務必要調整，晚上有時間再來看看它的變化。

▲海葵明日上半天可能增強為中度颱風。（圖／RAMMB）

氣象局預估，周六、周日是海葵颱風距離台灣最接近的時候，受颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨，北部地區及東北部山區並有大雨或局部豪雨發生的機率；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及馬祖易有長浪發生，沿海浪高可達3米以上，非必要請勿前往海邊活動；適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區請注意海水倒灌及局部淹水等現象。

西北颱是一個台灣的氣象俗用語，狹義上是指颱風中心從台灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風造成嚴重災害的颱風；但在廣義上，所有符合交通部中央氣象局定義的第一類路徑颱風，都可以被歸類為西北颱。