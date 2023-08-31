海葵變壯「最新路徑」更近陸地　暴風圈65%侵襲！北台灣防強風豪雨

▲海葵颱風對流增強中，雙颱環流將逐漸接近台灣。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

颱風一個接著一個，繼閃過「蘇拉」強颱之後，今年第11號輕度颱風「海葵」（Haikui）來勢洶洶，中央氣象局預計，最快明天（9月1日）白天發布海上警報，深夜到2日（周六）清晨發布陸上警報，最新路徑預測海葵走向不斷往南偏，國家災防科技中心（NCDR）也預警，海葵暴風圈影響陸地時間落在2至3日（周日）主要影響北部及東北部，降雨熱區落在中部以北。

氣象局指出，海葵颱風目前位於台北東南東方1170公里海面上，未來將持續朝西北移動，且有增強為中度颱風、暴風圈擴大趨勢。前局長鄭明典觀測指出，海葵近中心對流目前正在增強中，但所處的海溫（熱含）略低，增強條件不及蘇拉颱風。另外，海葵和蘇拉同處於季風槽內，季風槽已在發展晚期，所以雙颱的環流會逐漸接近，值得觀察！

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▼海葵颱風最新路徑持續南偏，暴風圈侵襲機率大台北破65%。（圖／中央氣象局）



氣象局預報，周末是影響最明顯時候，北部、東北部地區將有局部豪大雨，明天起受颱風外圍環流水氣影響，各地就開始出現降雨，1至3日慎防長浪、風浪、大潮，因適逢年度大潮，各沿海也須留意海水倒灌及淹水。預報員趙竑表示，海葵路徑更往南壓，發布陸警可能性大增，預計2至3日上半天對台灣影響最大，最快明日白天發海警，若是發陸警，警戒範圍則相對更有機會放颱風假。

國家災防科技中心也發布預警，海葵正朝向台灣東北方海域前進，120公里暴風圈主要影響北部、東北部地區。初步預估，海葵暴風圈影響陸地主要時間為2至3日，主要降雨區為中部以北地區，強陣風影響區為台北、新北、桃園、新竹、苗栗、恆春半島及蘭嶼地區。

根據氣象局今晚8時最新預測，海葵颱風路徑有持續往南修正趨勢，可能更靠近北台灣陸地。暴風圈侵襲機率，北北基桃、宜蘭5地區都破65%，新竹也有60%，其中基隆、宜蘭最高，達到67%，暴風圈通過時間高機率落在2日晚間。

▼海葵暴風圈威脅增！主要降雨熱區為中部以北。（圖／中央氣象局、NCDR）

