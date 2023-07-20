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馬祖國際藝術島9月開展！提煉馬祖專屬色票　7組絕美主視覺曝光

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

▲第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

第2屆馬祖國際藝術島將於9/23開展，今年主題為「生紅過夏」，設計團隊IF OFFICE 馮宇以非日常視角，呈現7組馬祖日常美景，還提煉出「馬祖專屬顏色」作為主視覺基調；更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。

2023的馬祖國際藝術島主題「生紅過夏」，「生紅」是指圓糯米、麴菌與井水入罈，發酵成為桃紅色澤新釀老酒的階段；而「過夏」則是敘述生紅歷經細心呵護、安然度過夏季淬煉的歷程。承接了首屆「島嶼釀」的概念，象徵歷經時間洗禮的馬祖國際藝術島，繼續蓄積蛻變，成為一場生命力的藝術盛典。

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▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

▲馮宇團隊煉出「馬祖專屬色票」來設計。（圖／文化總會提供）

今年再度邀請首屆視覺設計團隊IF OFFICE 馮宇，基於首屆的設計脈絡，以非日常視角，呈現7組馬祖日常美景，並提煉出馬祖專屬顏色，作為主視覺的色彩基調；另外還邀請到出生馬祖的當代書畫名家、台北海洋科技大學榮譽教授前副校長陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字，融合了當代設計思路與傳統書畫文化精髓，呈現既思古又創新的豐富意涵。

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

▲▼主視覺利用「馬祖專屬色票」為基底，以非日常視角，呈現7組馬祖日常美景，如：北竿壓瓦石、莒光東洋山峭壁。

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

連江縣縣長王忠銘表示，如果第一屆藝術島是「生紅」，第二屆藝術島就如同「過夏」，就像在如寶石般綻紅的基礎上，歷經考驗淬煉，到了再度發光發熱的時刻。而「過夏」更呼應著藝術融入風土交會的環境，走入常民家戶，成為眾神應許的庇佑，成為馬祖人共同的呵護，進而與馬祖合而為一的過程。很開心邀請到馬祖出身的書畫家陳合成，以書法作品加入主視覺的創作，展現出馬祖島嶼的生命力與韻律。

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

▲▼東引一線天、北竿魚麵。

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

共同主辦單位文化總會秘書長李厚慶也強調，「生紅過夏」呼應了藝術醞釀發酵的過程，這個過程遠遠不只一個夏天，而是數百年來，先民以漁以農，以及戰地政務時期留下來的文化資產，透過藝術及設計的手法轉譯再生，再經由藝術島釀成藝術的展場。

他也說，馬祖國際藝術島以「五屆十年」為尺度進行思考，不只是地景的妝點，更要作文化治理的酵母，承繼無數個夏天的島嶼釀，重釀一罈以十年為度、生紅過夏的藝術豐饒佳釀。

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

▲▼主視覺呈現7個馬祖珍貴並具代表性的日常風景，如南竿養殖業的海上浮球、陳年老酒。

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

設計師馮宇表示，這屆馬祖國際藝術島的主視覺，延伸了首屆藝術島「尋找經典馬祖風景」的設計思路，加以轉化升級，以四鄉五島中，7個馬祖珍貴並具代表性的日常風景為基礎，包括：南竿養殖業的海上浮球、北竿的馬祖魚麵、芹壁聚落的壓瓦石、南竿八八坑道內的陳年老酒與津沙海灘、東莒的東洋山峭壁以及東引一線天，透過知名攝影師鄭鼎和林科呈非日常、非一般的獨特視角，呈現出既熟悉、又新穎的馬祖印象切片，進而型塑成一個完整的島嶼篇章。

再透過從山到海，從傳統文化到建築群像，延伸提煉出的「馬祖專屬色票」，搭配直式的主題字設計，以跨越影像和色塊的排列方式，象徵著「生紅」到「過夏」的時光律動和序列，並以多元的色彩呈現豐富多樣的風景和文化特色。

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，從山到海，從傳統文化到建築群像，提煉出「馬祖專屬色票」來設計。（圖／文化總會提供）

▲▼第2屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」主視覺，由IF OFFICE 馮宇設計，更特別邀請出生馬祖的當代書畫名家陳合成，以柔中帶剛的書法筆觸，詮釋今年的主題字。（圖／文化總會提供）

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