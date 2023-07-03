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「來去總統府住一晚」28國近百組報名！國際名廚、千萬網紅搶體驗

▲▼睽違4年，文化總會與總統府再度舉辦「來去總統府住一晚」文化體驗活動。（圖／文化總會）

▲文化總會與總統府再度舉辦「來去總統府住一晚」活動，先前拍宣傳片時，副總統賴清德與魔獸互動自然。（圖／文化總會）

記者林育綾／台北報導

睽違4年，文化總會與總統府再度舉辦「來去總統府住一晚」文化體驗活動，自4月開放報名至6月30日截止，總共收到來自世界各地共28個國家、近百組報名者提案，其中不乏多位百萬追蹤網紅，還有國際名廚、科學類KOL等跨領域報名者，而文總製作的宣傳影片系列也衝破百萬次瀏覽，串連全球網友討論。

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▲「來去總統府住一晚」文化體驗活動，再度引發全球網友和網紅討論。（圖／總統府網站）

文化總會秘書長李厚慶表示，接下來將由總統府、文總、外交部、觀光局、觀光協會、TaiwanPlus 國際影音平台，以及三位旅遊產業意見領袖Leo Seewald、羅瓊雅、工頭堅，組成評審小組，對提案報名的外國朋友進行評選，將於8月公佈入選名單，目前規劃接待10組旅客，預計最快於9月初入住。

▲▼睽違4年，文化總會與總統府再度舉辦「來去總統府住一晚」文化體驗活動。（圖／文化總會）

▲睽違4年，文化總會與總統府再度舉辦「來去總統府住一晚」文化體驗活動。（圖／文化總會）

入選者除了可以入住總統府，今年活動也推出「10大旅遊主題路線」，包含鳴日號、太空中心、馬祖國際藝術島、茶山獵人部落等代表台灣各式文化的路線。此外，也由凱撒集團協力，提供亞洲廚神Jason Wang特製的「台味小點」，引領國際旅客深度探索台灣，充分感受台灣豐富多元的文化面貌。

李厚慶表示，在國家的總統府住一晚，代表台灣的自由開放、熱情好客，也是創意行銷台灣的策略。今年是第二度舉辦活動，同樣吸引世界關注，報名者中有許多YouTube 擁有百萬甚至千萬訂閱的國際網紅，以及特定領域或產業界具影響力的KOL。從提案者自介的影片，可以看出國際間對於台灣的興趣與好奇，成功讓更多外國朋友看見台灣。

▲▼睽違4年，文化總會與總統府再度舉辦「來去總統府住一晚」文化體驗活動。（圖／文化總會）

▲總統府秘書長林佳龍與亞洲廚神Jason Wang合作，為2023年「來去總統府住一晚」活動拍攝宣傳影片。（圖／文化總會）

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