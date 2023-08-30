　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

虎尾中元文化祭超Chill　水花四濺大小朋友都玩瘋了

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮的中元普渡是重要的傳統祭典，歷史淵源、祭拜儀典與規模享有「北基隆、南虎尾」的美譽，「2023虎尾中元文化祭虎哩Chill一夏」於28日熱鬧登場，展開一連三天的精彩活動，活動內容有趣味競賽、樂團演唱、潑水大戰、水槍大戰、炫彩泡泡、兒童戲水池、搖滾電音秀(DJ+舞團)、藝人演唱以及素還真燈光秀展演。

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾中元文化季，虎尾鎮長丁學忠化身水槍手，開心的跟民眾一起玩水戰。（圖／翻攝自Facebook／虎尾鎮公所）

今年中元節「虎哩Chill一夏」活動三天規劃不同主題，每天都有驚喜，8月28、29、30日虎尾圓環鋼雕「素還真」打造有別以往燈光秀演出，藉由燈光、水舞、音效、牆面光雕等高科技技術，展現聽覺、視覺的五感響宴，今日中正路也設置遊樂氣墊設施讓親子同樂。

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾中元文化季，搖滾水夏祭搖滾電音秀台前聚集民眾熱舞。（圖／翻攝自Facebook／虎尾鎮公所）

虎尾鎮長丁學忠表示，三天活動主題分別以「競」、「水」、「樂」呈現，28日「競」神鬼交鋒競賽，團體組及個人組祭出豐富獎金； 29日「水」搖滾水夏祭潑水大戰、水槍大戰、炫彩泡泡、兒童戲水池、搖滾電音秀(DJ+舞團)； 30日「樂」虎哩Chill一夏音樂晚會，邀請創作歌手吳是閎、饒舌歌手五木、超級偶像總冠軍李子森以及台灣歌姬金曲歌后黃妃帶來精采演出，帶領現場民眾一同感受超chill中元節。

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

丁學忠指出，時序進入農曆七月，從佛教的觀點而言，七月乃是吉祥月，是感恩月，也是孝親月，更重要的也是歡喜月。素有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林虎尾中元祭活動，儀式遵照古禮，七區普渡擺設特點皆不同，場面極為盛大壯觀，每年都吸引各地民眾專程參觀，結合觀光帶動地方產業發展，榮耀虎尾。

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►今中元普渡最佳時辰曝！10種供品禁拜　小心惹怒好兄弟

►雲林縣愛心助學育苗專案啟動　計劃提供300弱勢學子免費補習

►蘇拉還沒來！　2座主要水庫蓄水率先滿到破錶

►蘇拉近逼　第五河川局全面檢視戒備超前部署

 

ET快訊
快訊／6刀殺死鄰居！　男滿身血大街奔跑
快訊／捷運站外樹木倒塌！　30多歲女遭砸中
女穿越車陣過馬路　遭貨櫃車輾過慘死
《鬼家人》確定代表台灣　角逐奧斯卡「最佳國際影片」
快訊／當街砍死22歲女友　兇手抓到了
小薰襯衫扣子全開！破尺度解放半球：喜歡嗎
爸爸騎車遭路樹砸死！　女兒到場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

九三軍人節南市表敬軍 黃偉哲：推出專屬優惠打造燦爛9月

虎尾中元文化祭超Chill　水花四濺大小朋友都玩瘋了

桃園中山國小開學日　充滿數位科技創意風

嘉義中埔開學日　分局啟動護童勤務守護校園安全

預防腸病毒！嘉義縣籲勤洗手　校園落實清潔消毒

嘉義市政府舉辦普渡祭典　黃敏惠任主祭...祈求市民身體健康

台南臨安橋9月2日封橋改建　民眾請改行兩側鋼便橋

台南麻豆文旦節感謝祭　黃偉哲邀民眾來市集感受秋季氛圍

節能減碳體驗交通　嘉義監理所催生中正南華學區Taxi共乘

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

九三軍人節南市表敬軍 黃偉哲：推出專屬優惠打造燦爛9月

虎尾中元文化祭超Chill　水花四濺大小朋友都玩瘋了

桃園中山國小開學日　充滿數位科技創意風

嘉義中埔開學日　分局啟動護童勤務守護校園安全

預防腸病毒！嘉義縣籲勤洗手　校園落實清潔消毒

嘉義市政府舉辦普渡祭典　黃敏惠任主祭...祈求市民身體健康

台南臨安橋9月2日封橋改建　民眾請改行兩側鋼便橋

台南麻豆文旦節感謝祭　黃偉哲邀民眾來市集感受秋季氛圍

節能減碳體驗交通　嘉義監理所催生中正南華學區Taxi共乘

獅虎阿彪13歲生日「欄舍全新整修」　親自剪綵超滿意

橋面猴競速！台中福田橋2賓士飆車自拍PO網　警方要查辦了

復甦困難！福島小鎮開放「居民返家」滿周年　僅86人回鄉

鬼祟模樣曝光！台灣黑熊誤闖嘉明湖步道機房　8月已發生3次

畫面曝光！女師午休走在路上　「天外突然飛來電線桿」被擊中身亡

全台最大萬聖慶典9／9回歸！雙人早鳥票5.3折　住2天1夜加人不加價

快訊／侯友宜再拋照護政見！　「70-79歲癌症二期者」取消巴氏量表

富邦悍將4洋投確定！恩力搶下最後一席　伍茲可能留二軍

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

YT4000萬觀看！　「國民女友」朵芸親解名字密碼

轎車違停！女騎士直直撞 擋風玻璃碎...人插進車內

地方熱門新聞

斗六市星展銀行一、二樓店面遭法拍

嘉義縣登革熱完成1053戶化學噴消

嘉義民雄大士爺祭9月5日登場

癸卯鷄籠中元祭　放水燈遊行登場

台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉

桃市復興區長任內病逝　國民黨市黨部徵召陳瑛補選

南警啟動護童行動在校門口迎學童！

嘉義縣長視察抽水站召開整備會議

蘇拉第二波陸上警報　高雄預防性撤離53人

台首大停招清算市府推校舍轉型

嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」表揚優良烘焙業者

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

竹市成德高中校車費用漲　市府：若搭乘人數增會調降

新北推廣八里文旦柚　果肉香甜Q彈多汁

更多熱門

相關新聞

挑鬼月看房有好處！　民俗專家：過戶再挑好日子即可

挑鬼月看房有好處！　民俗專家：過戶再挑好日子即可

央行升息加上《平均地權條例》上路後，房市利空盡出，適逢民俗月，淡季反而成為自住客看預售屋好時機。以台中來說，不少個案預約組數超乎預期，在地代銷業者認為：「反映現在出手的都是剛需客、首購族，對於民俗月禁忌大大降低。」

虎尾科技大學獲贈《星雲大師全集》

虎尾科技大學獲贈《星雲大師全集》

雲林愛心助學育苗專案啟動　提供300弱勢學子免費補習

雲林愛心助學育苗專案啟動　提供300弱勢學子免費補習

中元節「地官大帝聖誕」　補財庫前必做這些事才有效！

中元節「地官大帝聖誕」　補財庫前必做這些事才有效！

中元節鬼門關大開　網友：「詭地方」1字頭可入手

中元節鬼門關大開　網友：「詭地方」1字頭可入手

關鍵字：

虎尾鎮丁學忠中元節雲林虎尾中元文化季

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面