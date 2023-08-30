虎尾中元文化祭超Chill　水花四濺大小朋友都玩瘋了

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮的中元普渡是重要的傳統祭典，歷史淵源、祭拜儀典與規模享有「北基隆、南虎尾」的美譽，「2023虎尾中元文化祭虎哩Chill一夏」於28日熱鬧登場，展開一連三天的精彩活動，活動內容有趣味競賽、樂團演唱、潑水大戰、水槍大戰、炫彩泡泡、兒童戲水池、搖滾電音秀(DJ+舞團)、藝人演唱以及素還真燈光秀展演。

▲虎尾中元文化季，虎尾鎮長丁學忠化身水槍手，開心的跟民眾一起玩水戰。（圖／翻攝自Facebook／虎尾鎮公所）

今年中元節「虎哩Chill一夏」活動三天規劃不同主題，每天都有驚喜，8月28、29、30日虎尾圓環鋼雕「素還真」打造有別以往燈光秀演出，藉由燈光、水舞、音效、牆面光雕等高科技技術，展現聽覺、視覺的五感響宴，今日中正路也設置遊樂氣墊設施讓親子同樂。

▲虎尾中元文化季，搖滾水夏祭搖滾電音秀台前聚集民眾熱舞。（圖／翻攝自Facebook／虎尾鎮公所）

虎尾鎮長丁學忠表示，三天活動主題分別以「競」、「水」、「樂」呈現，28日「競」神鬼交鋒競賽，團體組及個人組祭出豐富獎金； 29日「水」搖滾水夏祭潑水大戰、水槍大戰、炫彩泡泡、兒童戲水池、搖滾電音秀(DJ+舞團)； 30日「樂」虎哩Chill一夏音樂晚會，邀請創作歌手吳是閎、饒舌歌手五木、超級偶像總冠軍李子森以及台灣歌姬金曲歌后黃妃帶來精采演出，帶領現場民眾一同感受超chill中元節。

丁學忠指出，時序進入農曆七月，從佛教的觀點而言，七月乃是吉祥月，是感恩月，也是孝親月，更重要的也是歡喜月。素有「北基隆、南虎尾」之稱的雲林虎尾中元祭活動，儀式遵照古禮，七區普渡擺設特點皆不同，場面極為盛大壯觀，每年都吸引各地民眾專程參觀，結合觀光帶動地方產業發展，榮耀虎尾。

▲虎尾中元文化季，「搖滾水夏祭」活動時間一到，全場不約而同水花四濺，不論大小朋友都玩瘋了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）