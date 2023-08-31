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沒抽過菸還超養生！台中男「肺部大片陰影」　醫嘆：是肺腺癌

▲▼示意圖,保健,發燒,口罩,流感,過敏,疼痛,咳嗽,冷,頭痛,健康,童年,老人,中年,身體護理,頭痛(示意圖／123RF)

▲沒抽過菸還超養生，台中男健檢發現罹患肺腺癌，急「切肺救命」。(示意圖／123RF)

記者游瓊華／台中報導

肺腺癌被形容為「無聲殺手」，患者常等到出現胸悶、胸痛或咳嗽不止才發現，但往往癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。台中一名58歲張老闆，平時不抽菸也注重養生，每年都會安排健檢，日前檢查發現左上肺葉有明顯異常陰影，醫師懷疑是早期肺腺癌，他難以接受，接受達文西手術切除左上肺葉，4天後順利出院。醫師強調，絕大多數患者復原都很順利，正常生活不受影響。

▲沒抽過菸還超養生，台中男驚罹肺腺癌急「切肺救命」。（圖／亞大附醫提供）

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▲男子接受達文西機器人手臂手術切除左上肺葉，術後4天即順利出院。（圖／亞大附醫提供）

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師黃建文表示，病患７月安排例行性全身健檢，原本還以為「身體零件都沒問題」，但日前檢查結果出爐，意外在左上肺葉發現約1.5公分大異常陰影，評估後，研判罹患肺腺癌機率很高，建議患者可透過外科手術提早切除，避免演變嚴重後遺症。

負責值刀的胸腔外科主治醫師呂庭聿則指出，術中將組織切片送病理化驗後，確認患者為早期肺腺癌，因此依術前與患者溝通達成的共識，利用達文西機器人手臂手術切除左上肺葉，術後4天即順利出院。

黃建文、呂庭聿也再次提醒，國人每年超過9000人死於肺癌，其中有一半以上的肺癌患者不曾有抽菸習慣，因而許多民眾會忽略了肺癌的威脅，導致多數肺癌患者診斷時已是末期，平均存活時間不到1年，因此建議民眾不妨從40歲開始安排肺癌篩檢，必要時可利用「低劑量肺部電腦斷層」偵測早期肺癌，降低肺癌死亡率。

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