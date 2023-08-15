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42歲男如廁後狂噴鮮血　竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級

▲▼肚子痛,拉肚子,腹瀉,便祕,上班族（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲42歲男如廁後狂噴鮮血，竟是痔瘡掉到肛門外。醫搖頭：已經嚴重到第3級。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者游瓊華／台中報導

台中一名42歲從事金融業的林姓男子，半年多前開始出現血便症狀，甚至在肛門口摸到一塊隆起的小肉團，林男原本以為只要推回去就好，未料每次排便馬桶都是血，「一度連蹲下穿鞋都痛到想尖叫」，拖了半年才就醫，發現痔瘡組織已經掉出肛門外，必須用手推才能塞回肛門內，最後經過微創雷射消融手術解決問題。

▲42歲男如廁後狂噴鮮血，竟是痔瘡掉到肛門外…醫搖頭：已經第3級。（圖／亞大附醫提供）

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▲醫師江驊哲表示，多吃富有膳食纖維的蔬菜水果、補充適當水分，都可以減少便秘風險。（圖／亞大附醫提供）

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲表示，患者因工作關係，平常都得坐上好幾個小時，加上長期便秘症狀，最長可達4到5天沒有如廁，導致排出糞便太硬宛如一顆顆羊大便，最近更在肛門附近摸到突起肉團，經常每次排便後，在馬桶裡看到「滿江紅」場景，鮮血還會滴滴答答流滲，讓他自嘲「上完廁所都像是看到兇案現場」。

江驊哲指出，經過觸診檢查後，確認是痔瘡惹的禍，且嚴重程度已達到第三級，痔瘡組織已經掉出肛門外，必須用手推才能塞回肛門內，因此建議採用手術治療，最後透過「微創雷射痔瘡消融手術」方式處理，手術時間約30分鐘，術後患者即可下床並返家，隔天也能順利上班，讓他順利擺脫有「痔」難伸之苦。

江驊哲也建議，除非是新生兒，否則人人或多或少都有痔瘡的問題，關鍵在於是否會影響生活品質，因此，若症狀輕微，會建議採用保守治療，例如塗抹藥膏、塞劑或者口服軟便藥物，多吃富有膳食纖維的蔬菜水果、補充適當水分，都可以減少便秘風險，平時也不妨採取溫水坐浴的方式，降低肛門括約肌壓力、促進局部循環，達到消腫、止痛的效果。

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