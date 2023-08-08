45歲男一爬樓梯就爆喘！醫一查嚇到「隨時猝死」：心臟大一倍

▲45歲男爬一層樓梯就爆喘，醫師一查嚇到「心臟比別人大一倍」。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名45歲男子阿信體重破百，走沒幾步就狂喘，爬樓梯還得休息許久，周遭親友都笑他「可能胖子比較容易喘」，沒想到就醫檢查竟發現，應該是橢圓形般的心臟，竟比正常人肥大一倍，且明顯有心臟衰竭情況，恐隨時猝死，緊急安排「體外反搏治療」3個月後，已明顯改善，每天還能騎單車20多公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王宇澄表示，患者是十分典型的「收縮性心衰竭」疾病，隨時都有可能猝死。（圖／亞大附醫提供）



亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄指出，患者到院前已經看過多家診所，主訴症狀都是咳嗽、呼吸會喘，由於藥物治療遲遲未改善，診所醫師遂建議轉診院內胸腔內科，經安排X光檢查後，赫然發現，原本應該是橢圓型般的心臟形狀，竟膨脹有如圓形籃球，心臟擴大比例估計增大一倍以上，尤其患者的「左心室射出分率」僅剩30左右，遠低於正常值50-60，心臟衰竭指數高達4800(正常值應低於125)，是十分典型的「收縮性心衰竭」疾病。

王宇澄解釋，病患透過「體外反搏治療」，有如是「按摩血管」，不僅風險相對較低，也可以讓心臟獲得休息，改善血管內皮細胞功能，降低血管發炎，促進心臟血管的新生，達到改善心血管的目的，但患者也需搭配醫師開立藥物，相信可以協助讓心臟沒力狀況逐漸改善。