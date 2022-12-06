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台中女狂流「草莓起司醬鼻涕」10年　竟是鼻腔長2公分牙齒！

▲10年狂流「草莓起司醬鼻涕」，台中女檢查赫見鼻腔長2公分牙齒。（圖／亞大附醫提供）

▲10年狂流「草莓起司醬鼻涕」，台中女檢查赫見鼻腔長2公分牙齒。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名婦人10年前開始出現擤鼻涕帶血絲及鼻涕倒流等狀況，原以為是鼻竇炎作祟，但吃藥後也都未明顯改善，甚至引發頭痛後遺症，不時會對家人大發雷霆，日前前往醫院就醫，才發現原來鼻腔內竟長出一顆2公分大的牙齒，經手術取出後終於改善。

▲10年狂流「草莓起司醬鼻涕」，台中女檢查赫見鼻腔長2公分牙齒。（圖／亞大附醫提供）

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▲檢查結果明顯看到鼻腔內長一顆2公分異生齒。（圖／亞大附醫提供）

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣指出，患者就醫時反映右邊鼻子十分不舒服，每天都得對抗嚴重鼻塞、鼻涕倒流，不僅白天精神差，連晚上都難以成眠，期間曾多次就醫，都懷疑是鼻竇炎引起，用藥後依舊未明顯改善，加上最近鼻涕倒流症狀更加惡化，引發嚴重頭痛，經安排核磁共振檢查後，赫然在患者的左上顎竇位置處，發現一顆外型及密度都疑似「牙齒」的不明物體，研判是「異生齒」作祟。

田輝勣表示，這顆鼻竇異生齒的位置十分特別，若採取傳統手術方式，需先翻開上嘴唇內側牙齦部位，之後打洞鑽入鼻腔前壁取出，不僅傷口大，且術後癒合時間長，經溝通後，患者同意採用「自然孔」(鼻腔)執行手術，過程中透過磁導航3D立體定位系統，很快就找到異生齒位置，前後僅30分鐘即取出約2公分大的異生齒。

▲台中女檢查赫見鼻腔長2公分牙齒。（圖／亞大附醫提供）

▲醫師提醒，民眾出現鼻涕倒流、流鼻血、鼻塞等疑似鼻竇炎症狀都要留意。（圖／亞大附醫提供）

田輝勣指出，「異生齒」是指牙齒生長在口腔齒槽以外的地方，常見多出現在上顎骨部位，而該婦人發生位置卻在鼻腔內，臨床出現機率極低，這類患者往往會引發感染及發炎，進而出現鼻涕倒流、流鼻血、鼻塞等疑似鼻竇炎症狀，提醒民眾若有上述情形，建議諮詢專業醫師，避免病情持續惡化。

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