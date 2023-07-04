10萬分之一機率！女耳鳴聽力變差　竟是腦長「乒乓球大」神經瘤

▲10萬分之一機率！台中女耳鳴聽力變差，竟是腦部長乒乓球大神經瘤。（圖／亞大附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名64歲陳姓婦人近年來經常飽受左邊單側耳鳴所苦，且先生常抱怨「我講話你都沒在聽」，經諮詢多家診所後並未檢查出問題，直到日前到醫院安排進一步詳細檢查，才赫然發現左側的小腦橋腦角長出一顆4公分、猶如乒乓球大的聽神經瘤，緊急轉由神經外科團隊手術切除。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師施亮均指出，這位患者近年來飽受單側耳鳴、聽力衰退，但並沒有頭暈、頭痛、顏面神經麻痺、平衡功能異常等症狀，因此到診時先安排聽力檢查，發現左耳聽力不佳，於是再安排腦波檢查及核磁共振MRI影像檢查，總算揪出4公分大的「聽神經瘤」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲施亮均提醒民眾平時要注意「危險耳鳴」，包括「單側耳鳴」及「搏動性耳鳴」等狀況。（圖／記者游瓊華攝）



施亮均表示，聽神經瘤主要長在「小腦橋腦角」（小腦和橋腦所形成的三角地帶），幾乎95%是良性腫瘤，且生長非常緩慢，臨床病例也不多，約只有十萬分之一，也提醒民眾平時也要注意「危險耳鳴」，包括「單側耳鳴」及「搏動性耳鳴」，後者聽起來會像是流水聲、咻咻聲或呼呼聲，多半與腦部、頸部的動靜脈血管異常有關，例如血管硬化、狹窄、阻塞或畸形等，因伴隨著心跳的頻率，所以稱為「搏動性」，若有類似症狀，務必儘快就醫。