全民瘋搶鹽！　行政院：吃鹽無法防輻射、無核污染問題

▲行政院發言人林子倫出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

日本政府正式將福島核災的含氚廢水排放入海，鄰近的中國、韓國密切關注外，還引發「搶鹽潮」，民眾瘋買鹽巴囤積。對於近日台灣也有民眾搶鹽行為，原能會說明，吃碘鹽無法防止輻射，且食鹽的結晶含水量極低，因此沒有含氚污染問題；政院發言人林子倫也呼籲，食用鹽適量即可，政府會為國人的食品安全做嚴格把關，國人不需要過度恐慌。

針對近日民眾搶鹽的行為，原能會綜合計畫處長李綺思說，吃碘鹽是無法達到防止輻射的功能；此外，食鹽的結晶含水量極低，所以也沒有含氚污染問題；另外，我國的原料及產品主要來自澳洲天然鹽，且台鹽有定期送檢，都符合安全標準，整個食鹽輻射污染的風險極低，目前國內食鹽的供應也無虞。

行政院發言人林子倫說，目前台鹽定期送檢的鹽是安全無虞，且沒有輻射超標的情形，對於部分賣場出現搶購現象，台鹽目前庫存都相當充足，會持續機動因應國內市場需求，經濟部也協調提高產量，民眾不用擔心。

林子倫呼籲，為了身體健康，食用鹽適量即可，不用過量也不用囤積，政府會持續監測各項數據，為國人的食品安全做嚴格把關，國人不需要過度恐慌。