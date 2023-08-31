不要只看巴氏量表！　陳建仁指示放寬看護移工申請採「多元認定」

▲陳建仁指示放寬看護移工的申請條件，請衛福部、勞動部研議相關做法。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，申請家庭看護移工取消巴氏量表，引發各界討論。對此，行政院長陳建仁31日在院會指示，將放寬家庭看護移工的申請門檻、擴大照顧，研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡不分疾病型態或經濟能力，希望能讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

關於放寬家庭看護移工申請一事，陳建仁31日在院會中表示，為了協助失能者照顧需求、減輕家庭照顧負擔，政府實際上已經實施長照2.0計畫，進行社區長照與住宿型長照，但還是有家庭需要有家庭看護移工的幫忙，「政府會秉持簡政便民、擴大照顧原則，放寬家庭看護移工的申請門檻，並做好社會溝通」。

陳建仁說，請勞動部、衛福部儘速檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格及程序，除了巴氏量表外，還要再研議符合照顧事實且能簡政便民的多元認定方式，不分年齡不分疾病型態或經濟能力，希望能讓有需要的民眾都能申請到家庭看護移工。

陳建仁也請勞動部、衛福部2個部會，邀集身障團體、罕病團體、家庭照護以及醫療專業等團體共同討論，並盡快獲得共識後加速推動。

衛福部次長周志浩補充說明，會邀集相關需要被照顧度團體、醫療機構、專家等，檢視一下目前用的量表是否合適：另外，也會針對一些不太合理的案例，來做標準的調整，逐漸讓民眾可以獲得真正的照顧，「是往放寬的方向走」。

周志浩說，健康需求評估並不排除把幾種量化指標做結合，經過討論後，如有更好方式出來，會往精進的方式來走，沒有一定要廢除，如果巴氏量表不夠好，就加入其他指標或淘汰指標，做成一個更好的量表。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良說，整個看護移工的政策要從照顧、平權、平等來對待，外界對於巴氏量表申請的條件、資格、對象都有相關討論意見，未來會從3個面向，擴大照顧，把所有需要照顧的對象都納入；簡政便民，從相關申請流程、評估方式等，未來不會只限於巴氏量表，所有可以認定有照顧需求的方式都會納入作為評估工具：最後，此議題要充分做社會溝通，最近會進行跨部會協議，會提出全面且能夠有效解決的方案。