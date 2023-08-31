日本福島核廢水入海　陳建仁：持續掌握確保日方排放符合規範

▲日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

日本政府正式將福島核災的含氚廢水排放入海，引來周邊各國密切關注。行政院長陳建仁31日主持院會時指出，依據我國觀察團3度赴日所掌握相關資訊判斷，「日本福島含氚廢水排放尚可符合國際安全標準的規範」，政府也將持續掌握日本與國際原子能總署（IAEA）相關國際動態資訊，以確認日方排放作業符合國際安全標準。

行政院發言人林子倫轉述，陳建仁表示，依國際原子能總署對日本福島含氚廢水排放案的安全審查結果，認為日方的排放符合國際安全標準；而依據我國觀察團3度赴日所掌握相關資訊判斷，亦認為日本福島含氚廢水排放尚可符合國際安全標準的規範，但鑑於排放作業長達30年，仍將持續敦促日方切實依據國際標準與規範執行排放作業，並對排放的異常及意外狀況妥善做好應變作業規劃，以確保安全。

陳建仁說，政府已超前部署經由跨部會合作，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等3項原則，妥善各項日本福島氚廢水排放的因應作為，並持續強化監測與檢測措施。

陳建仁指出，迄今跨部會的各項監測結果，均無輻射異常情形，並請原能會、農業部、衛福部及外交部持續滾動檢討強化監測作業，以維護國人健康與我國周圍海域輻射安全。

陳建仁提到，政府已建置公開透明的資訊平臺，以科普化方式說明各項監測及評估結果，讓民眾安心、放心，並將持續掌握日本與IAEA相關國際動態資訊，以確認日方排放作業符合國際安全標準。

原能會副主委劉文忠說，有關台灣跟日本的核安資訊的交流，事實上雙方有簽訂合作備忘錄，每年都會進行交流訪問，基本上資訊是暢通的。除了3次派員到日本實地觀察外，這2年有20次的視訊會議，確認福島的排放否安全；實地勘查的過程中，也有針對福島附近海域海水的取樣分析，結果都是在正常變動範圍。

劉文忠說，的確台灣不是IAEA的會員國，所以並沒有辦法直接參與分析確認等比較工作，但是台灣過往跟日本分析中心有做實驗室的比對，所以可以間接達到技術交流跟比對效果。