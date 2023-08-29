im.B吸金案遭列被告　鄭文燦辦公室：完全配合司法釐清真相

記者陳家祥／台北報導

網路借貸媒合平台im.B涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地檢署偵查終結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人。針對遭列他字案偵查，鄭文燦副院長辦公室聲明，「鄭副院長會完全配合司法單位釐清真相，把所有證據攤在陽光下，一切都是坦蕩蕩處理，禁得起考驗」。

鄭文燦辦公室說，今年5月，國民黨議員等人提出告發，指控鄭副院長受曾國緯請託警察人事案，「鄭文燦副院長不認識曾國緯，也沒有往來，曾國緯也未曾向鄭副院長拜託警察人事案」，直言國民黨林金結議員等的指控，完全是任意編故事，提不出任何事實，這確實是真實的惡意，因此，鄭副院長已於今年5月30日向抹黑的國民黨民代共7人提出告訴，捍衛自身清白。

鄭文燦辦公室表示，北檢受理告發，立他字案調查，是正常程序，「鄭副院長會完全配合司法單位釐清真相，把所有證據攤在陽光下，一切都是坦蕩蕩處理，禁得起考驗」。

鄭文燦副院長表示，告發他的國民黨民代，沒有證據，明知警政署及調查局都曾說明鄭文燦無涉此事，卻仍用抹黑取代事實。

鄭副院長說，他提告的目的是希望讓不實指控在司法過程中獲得釐清。他有信心，真相只有一個，就是鄭文燦不認識曾國緯，也無涉此事。