大陸男籃世界盃三連敗淨輸80分！　創賽事隊史33年來最差戰績

▲大陸男籃輸給波多黎各後失落退場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸男籃北京奧運黃金世代最後一人易建聯宣布退役隔天，國家隊在2023年世界盃小組賽最後一輪賽事中以89-107不敵波多黎各，慘遭三連敗並無緣16強。大陸男籃輸掉這場出線生死戰後，淨輸80分表現影響到亞洲列強爭取奧運門票直通車的角逐資格，還創下1990年後在世界盃及其前身世錦賽上的最差戰績。

▲大陸男籃首位歸化球員李凱爾（1號）。（圖／CFP）

《新浪新聞》報導，第三輪賽事開打前，小組賽前兩輪先後慘敗於塞爾維亞、南蘇丹的中國男籃B組墊底。由於塞爾維亞順利擊敗南蘇丹，以3連勝晉級16強。B組剩餘一個出線名額將在中國、波多黎各、南蘇丹之間產生，波多黎各贏球便晉級，中國男籃則必須大勝36分以上。

面對強敵，大陸男籃外籍主帥喬爾傑維奇主動變陣，讓歸化洋將李凱爾替補登場，雖然在整場比賽處於劣勢的情況下，一度在末節追到剩9分落後，最終仍以18分之差不敵波多黎各，無緣16強。

▲大陸球星王哲林（持球者）對陣波多黎各出現多次籃下無人防守不進的「業餘表現」。（圖／CFP）

這個結果讓不少大陸球迷無奈，賽事中周琦的罰球「麵包」、王哲林多次籃下無人防守不進、李凱爾作用不明顯等問題一一被點名批評，讓外界對於換血後的大陸男籃十分憂心。

大陸男籃曾在1990阿根廷世錦賽中三連敗淘汰，此後便在胡衛東、阿的江以及姚明、王治郅、易建聯等球員的輪番冒頭下，未曾在世錦賽及改制後的世界盃上出現小組賽三場皆墨的戰績，直至本屆世界盃開打前，有著首位歸化球員李凱爾的助拳下，大陸男籃一度被球迷充滿期待，沒想到在小組賽三場賽後全部輸球，還創下1990年以來的最差戰績。