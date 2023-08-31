遭疑赴陸「銜命整合郭侯」　趙春山稱告定范世平：我很興奮

▲遭指幫「中國老大哥」出手？趙春山喊告范世平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

師範大學教授范世平昨在臉書發文質疑，淡江大學中國大陸所榮譽教授趙春山在疫情解封後多次前往中國，與官方有所互動，難道是銜命進行前鴻海董事長郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜的整合？趙春山今（31）日上午接受廣播節目專訪指出，這無異指控他觸犯「反滲透法」，公然幫助中共介入台灣選舉，這絕對是「非告不可」，今天就會洽談律師，更稱自己現在「很興奮」。

趙春山話鋒一轉又感嘆，「太太說我實在話太多了」，說以後要「自我節制」，因為台灣政治太複雜，當初不應該唸政治，應該去讀音樂系，趙甚至還說，從此之後不再上節目受訪，也不談國內政治，甚至兩岸關係未來會怎麼樣，自己也都不在乎，郭、侯與民眾黨總統參選人柯文哲合不合作，也不想管了。

趙春山坦言，自己原本以為前總統馬英九的政治高度最高，打算勸馬出來整合郭、柯、侯合作，但現在他認為，馬是好朋友，不應該再拖馬下水。

另外，趙春山也提到，范世平曾經是他的學生，且范的教授升等論文還是他審查的，范竟然指控他銜命促成藍白合，因此非常生氣，因為這等於指控他觸犯「反滲透法」，公然幫助中共介入台灣選舉，會讓他坐牢，如此指控對於國民黨促進非綠整合有影響，趙說自己非告不可，這也是他生平第一次要告人、上法庭，而且告的是自己的學生，「很興奮啦！」今天也會先找律師談一談。