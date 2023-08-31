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台南安平出現安平河　安平運河河水倒灌路面積水影響人車

▲台南市安平區安平路受滿潮，安平運河河水倒灌，造成安平路積水快要淹到人行道，影響上班上課的車流。（圖／翻攝自林依婷臉書，下同）

▲台南市安平區安平路受滿潮，安平運河河水倒灌，造成安平路積水快要淹到人行道，影響上班上課的車流。（圖／翻攝自林依婷臉書，下同）

記者林東良／台南報導

受強烈颱風蘇拉的影響，台南市區31日凌晨即降下陣雨，而安平區安平路受滿潮，安平運河河水倒灌，造成安平路積水快要淹到人行道，影響上班上課的車流，台南市議員林依婷據悉，已經請四分局來維持交通疏導，她籲請上班上課的人車請先避開安平路。

強烈颱風蘇拉31日上午8時的中心位置在北緯21.0度，東經118.2度，即在鵝鑾鼻的西南西方約300公里之海面上，氣象局強調適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

台南市區31日凌晨受颱風氣流影響降下陣雨，到上午7時許，安平區安平運河因大潮影響，河水水位高漲，造成降雨無法排出，造成安平路積水成「河」，快漫過人行道，而積水也影響上班上課人車通行，台南市議員林依婷特在臉書發布訊息，呼籲民眾改道民權路，暫不要走安平路。

▲台南市安平區安平路受滿潮，安平運河河水倒灌，造成安平路積水快要淹到人行道，影響上班上課的車流。（圖／翻攝自林依婷臉書，下同）

▲安平路積水已慢慢消退中。

網友在林依婷臉書熱議指出：「我家門口也有積水但不嚴重，感謝第四分局員警的幫忙」、「原來運河會滿出來啊？第一次知道，漲姿勢了！」、「怎麼都沒人出來說政府要出來負責，還是找不到著力點」、「感謝議座守護安平南區」、「注意安全！！」、「到台南玩水了」、「這時候想到颱風天要幹嘛？泛舟了」、「早前幾天就有預報天文大潮，會比平常滿潮再多半公尺高潮位，相對退潮也會退到更低」…。目前因運河潮水已慢慢退去，積水也消退中。

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