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社會 社會焦點 保障人權

台灣第一隻「電子產品偵測犬」！掛國旗在美受訓完成　名字曝光

文／中央社

台美合作下，台灣警方增添打擊犯罪利器。國內第一隻「電子產品偵測犬」掛著中華民國國旗在美完成受訓，取名叫做Wafer（晶圓）。

▲▼ 台灣首隻電子產品偵測犬 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣首隻電子產品偵測犬小名晶圓，掛國旗在美受訓完成。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

美國警方辦案時，為了搜查手機、硬碟、記憶卡、隨身碟等電子儲存裝置的犯罪證據，使用專門的電子產品偵測犬（Electronics Storage Device Detection K9，縮寫為K9 ESD）已引進台灣，預計9月11日開始值勤。

這隻全台唯一的電子產品偵測犬名叫Wafer（晶圓），是2歲的男生黑色拉布拉多狗，牠剛完成在印第安納波利斯（Indianapolis）2週訓練，全程掛著中華民國國旗，「本狗」現正在台灣檢疫隔離。

▲▼ 台灣首隻電子產品偵測犬 。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署駐美西聯絡官楊力靜是促成Wafer加入台灣警犬行列的推手。她去年底參與一次國土安全調查署（HSI）及洛杉磯郡警局（LASD）打擊人口販運的行動，見到專門嗅聞電子產品的警犬。

這類警犬對於電子產品儲存裝置（Storage Device）上的化學物質「三苯基氧化膦」（Triphenylphosphine oxide ，TPPO）極度敏感。

楊力靜在洛杉磯郡警局的引薦下，接洽到Operation Underground Railroad（縮寫為O.U.R.）這個非營利組織。O.U.R.已經捐贈超過100隻電子產品偵測犬給全美各地的執法機關，用來打擊人口販運及兒童性剝削。

▲▼ 台灣首隻電子產品偵測犬 。（圖／記者張君豪翻攝）

在楊力靜的聯繫之下，O.U.R.特別派人到台灣，視察台灣照顧警犬方式與生活環境，確認符合美國動物福利標準之後，決定捐贈電子偵測犬給台灣警方。

跨越大半個地球，楊力靜與警政署保三總隊2名領犬員，和Wafer在印第安納波利斯會合，從7月31日至8月11日展開訓練。

「Wafer其實是二度就業。」楊力靜說，Wafer原本是訓練成為導盲犬、心理輔助犬這一類的服務犬，但個性太活潑好動而未結訓，但牠愛玩、喜歡吃，加上原有服從命令的性格，正好「轉職」擔任嗅聞電子產品的警犬。

▲▼ 台灣首隻電子產品偵測犬 。（圖／記者張君豪翻攝）

全程參與Wafer訓練的楊力靜表示，相對於氣味強烈的毒品或炸藥，電子產品的氣味很淡，因此這類警犬訓練必須專精，只能專攻電子產品，無法兼聞其他違禁品。

訓練過程中，領犬員要與警犬培養默契，解讀警犬的動作表情。楊力靜表示：「狗狗的嗅覺非常驚人，手機、硬碟等電子產品，無論藏在衣櫥、一大片空曠草地、休旅車車廂內、河流水底的石頭下，牠們都能找出來。」

▲▼ 台灣首隻電子產品偵測犬 。（圖／記者張君豪翻攝）

來自台灣的2名領犬員特地帶了代表台灣警犬的徽章與中華民國國旗，讓Wafer與美國、馬來西亞的警犬一起受訓的時候，旁人一眼就看出牠代表台灣。

楊力靜表示，美國的電子產品偵測警犬都以電子產品命名，例如有一隻美國警犬叫Satoshi，這個名字是比特幣發明人的化名。當O.U.R.確定捐贈警犬給台灣時，她與丈夫思考之後，決定為這隻台灣第一的電子產品偵測犬取名Wafer，象徵台灣領先世界的半導體產業。

▲▼ 台灣首隻電子產品偵測犬 。（圖／記者張君豪翻攝）

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