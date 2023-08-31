旗津海水倒灌「連淹3天」！潮位1.37m創20年新高　水利局說話了

▲高雄旗津大潮，海水倒灌。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者賴文萱／高雄報導

蘇拉颱風強碰年度大潮，旗津臨海低窪地區受到潮汐影響，海水倒灌，連續3天都泡水，其中在旗津渡輪站周圍積淹水達10公分，深及腳踝。高雄市水利局表示，今天高雄潮位最大值達1.37公尺，創下20年歷史新高，目前已過最高潮位，開始退潮，積水也會逐漸消退。

受蘇拉颱風及超級藍月「百年大潮」影響，雖然高雄並未出現明顯雨勢，但高雄旗津區連3天出現海水倒灌情形，多處街道淹水，居民要外出只能涉水前進。其中，在旗津渡輪站周圍積淹水達更達10公分，水深達腳踝。

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▲▼旗津海水倒灌，水淹及腳踝。（圖／翻攝自記者爆料網）

高雄市水利局指出，高雄潮位站8時的潮位為1.37公尺，高於昨日最高潮位1.22公尺，為近20年新高。因蘇拉颱風為強烈颱風，接近台灣時(上午7時)中心最低氣壓仍維持915百帕，導致海水位上升並適逢超級藍月引發天文大潮，所以造成了歷史的高潮位。

今早因高潮位影響，各處陸續有海水倒灌災情傳出，造成市區多處積淹水，大多區域集中在沿海行政區（如旗津區、前鎮區、永安區、彌陀區），因漲潮因素導致愛河沿岸行政區（三民區、鼓山區）沿線路段有道路局部積淹水情形，在後續退潮後各地積淹水狀況也逐漸消退。

▲▼林欽榮指示抽水站及移動式抽水機應隨時待命啟抽。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局表示，因應本次大潮旗津地區於8月29日已設置沙包封牆及提前預布抽水機的方式因應，並於今（31）日凌晨4點完成截流閘門安裝操作，於5點左右啟動抽水機抽水，但因歷史大潮造成海水越過堤防，導致渡船頭等區域仍有積淹水發生。水利局嚴密紀錄及監測積淹水時間及範圍，研議後續長期改善方案。

考慮全球暖化效應與氣候變遷的影響，目前全球海水位每年平均約上升0.33公分，以基隆與高雄為例，每年分別是上升約0.38公分與0.36公分，30年來高雄海平面已上升約11公分，除高雄之外，屏東東港、台南安平等南部沿海地區均受到影響亦有因潮汐積淹水情形，未來仍需積極推動淨零減碳，才能減緩全球暖化及海平面上升速度。