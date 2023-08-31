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海葵快閃台灣！明天可能「海陸警齊發」　大台北周末強風驟雨

記者李宜秦／台北報導

海葵颱風靠近，中央氣象局明日將發布海上颱風警報，專家預估，明日傍晚可能還會發布陸上警報，海葵的移動速度非常快，大台北、宜蘭，在周末兩天要注意強風驟雨，尤其基隆東北角，會是風雨最劇的地區。

▲海葵颱風明日靠近台灣。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

▲海葵颱風明日靠近台灣。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

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臉書粉專天氣風險表示，由於太平洋高壓比預期還要強勢，海葵颱風的預測路徑持續向南修正。根據氣象局最新的預測路徑，海葵颱風的環流將在周末兩天直接影響北台灣。最快在明天上午就會發布海上颱風警報，明天傍晚發布陸上颱風警報。

由於導引氣流明確，海葵颱風的移動速度非常快，周六下半天到周日清晨是最接近台灣的時間，周日下半天就會遠離、颱風警報陸續解除。大台北、宜蘭，在周末兩天要注意強風驟雨，尤其基隆東北角，會是風雨最劇的地區。北部山區也要注意持續性的大雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日受到蘇拉、海葵環流影響，各地天氣都不穩定，東北角雨勢增加，各地有短暫陣雨，且可能出現局部大雨。海葵明日下半天可能增強為中度颱風，另氣象局將於明日針對海葵發布海上警報。

周五、六是海葵離台較近，北部、馬祖影響最大，不過因為海葵位處低壓帶中，只要路徑稍微偏移，對天氣影響差異甚鉅。明日基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、馬祖有兩米以上浪高及長浪現象。

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