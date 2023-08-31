館長點名高嘉瑜：護航賴品妤「我有看到」　對她非常失望

記者林彥臣／綜合報導

立委高嘉瑜過去與館長陳之漢關係非常友好，但是在30日晚間館長被問到相關問題時，直言對她非常失望，因為看見她在政論節目上替賴品妤護航，並且強調，身為民意代表的職責，應該是替民意說話，而不是替黨意說話。

館長在直播中表示，看到高嘉瑜在政論節目中的表現，感到非常失望，當初人民支持高嘉瑜，不是因為她愛唱歌，而是因為她會在質詢的時候，講出人民的心聲。

館長認為，高嘉瑜現在也封嘴了，不敢提居住正義、司法改革、百億的綠能光電，身為民意代表應該為人民講話，不論黨做出什麼樣的指示，但是始終要站在人民這一邊，如果要被黨開除，就跳出來自己選，不需要依靠民進黨的光環。

▲館長點名高嘉瑜，對她非常失望。（圖／記者李毓康攝／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



館長說，高嘉瑜過去跟他多好，但是最近發生這麼多事情，寶和會開槍民進黨護航，民進黨還要告他，高嘉瑜有替他說過一字半句嗎？

館長痛罵，「幾百億、幾百億的貪，她啞巴啊！在節目上護航賴品妤，我有看到啊！她家拿人民的錢很驕傲，值得護航是不是！今天我們選的是民意代表，不是黨意！」

館長說，「沒有人民，就沒有你們這些政客，一個有良心的人，就跟我一樣，國民黨要跟我交好，我不屌，民進黨要跟我交好，我也不屌，因為我永遠站在人民這邊，幫人民講話。」